В пресс-службе «Сибэко» сегодня рассказали, что специалисты компании направили исковые заявления более 22 тыс. неплательщикам. Эта цифра увеличилась в три раза по сравнению с прошлым годом.

С начала 2017 года и по прошедший август АО «Сибэко» направило более 22 тыс. заявлений на вынесение судебных приказов по взысканию задолженности с потребителей – физических лиц, не оплачивающих отопление и горячую воду. Это, как заверили в пресс-службе компании, превысило количество исков по сравнению с аналогичным периодом 2016 года в три раза. За чуть больше чем полгода энергокомпания из-за задолженности не досчиталась более 240 млн рублей.

В отношении неплательщиков будет возбуждено исполнительное производство, которое влечет за собой неприятные последствия для абонента. Так, судебные приставы могут арестовать почти любое имущество, которым обладает должник и ограничить неплательщика в праве выезда за пределы РФ. Кроме того, взыскание можно обратить на денежные средства, находящиеся на банковских счетах.

«Помимо вышеперечисленного, информация о неоплаченной задолженности может быть передана в Национальное бюро кредитных историй, в результате чего могут возникнуть трудности с получением кредита или ипотеки», — добавили в пресс-службе «Сибэко».

Погасить задолженность возможно в досудебном порядке, если вовремя обратиться в энергокомпанию. После обращения специалисты составят и согласуют индивидуальный график оплаты за потребленные ресурсы, в котором будут отражены точные срок и сумма, перечисляемая в счет долга. Обратиться к специалистом можно также через телефон «горячей линии», по которому потребитель сможет получить полную информацию о причине и периоде образования задолженности, после чего энергокомпания заключит с потребителем устное соглашение об оплате долга и будет взаимодействовать с клиентом до полного его погашения.

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