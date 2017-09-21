Для нужд городского общественного транспорта в мэрии Новосибирска прорабатывается вопрос приобретения автобусов у Минского автозавода, рассказал сегодня мэр Анатолий Локоть.

Между мэрией Новосибирска и белорусской стороной в настоящий момент ведутся переговоры о закупке автобусов МАЗ для нужд новосибирского городского общественного транспорта. По словам мэра Анатолия Локтя, автобусный парк предполагается пополнить на сто машин. Он уточнил, что транспорт будет приобретаться постепенно по кредитной либо лизинговой схеме. Что касается процентной ставки, то Локоть обозначил рамки до 4%.

Несмотря на значительные затраты на такую закупку, в администрации города их считают оправданными, так как обновление парка позволит сделать муниципальный общественный транспорт конкурентоспособным.

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