Молодая российско-финская компания Panzerdog со штаб-квартирой в Хельсинки и офисах в Калининграде и Томске, занимающаяся разработками компьютерных игр, получит 800 тысяч евро от Mail.ru на разработку мобильной игры. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на участников сделки.

Инвестиция в Panzerdog стала первым подобным опытом у нового подразделения Mail.ru Group. Напомним, что еще в апреле Mail.ru объявила о готовности вложить до $100 млн в игровые разработки и создало для этой цели отдельное венчурное подразделение. За полгода ими было рассмотрено более 500 заявок от создателей игр.

Несмотря на то, что у Panzerdog в настоящее время еще нет готовых проектов, у ее основателей имеется немалый опыт в мобильной разработке. К примеру, Алексей Сазонов имеет за плечами 8 лет работы в калининградской компании Herocraft, выпустившей более 150 игр.

Как сообщают «Ведомости», первый продукт, который выпустит компания на рынок – это игра Tacticool. Разработчикам удалось перенести компьютерный жанр командного онлайн-шутера на мобильный телефон. На компьютере игровая сессия может длиться полчаса и больше, а в мобильной версии всего 5-10 минут. В игре Tacticool бой идет всего одну минуту, за каждую команду играют пять человек.

По оценке «Ведомостей», в 2016 году игровой рынок России вырос на 9%, до 56,7 млрд рублей, адоходы производителей мобильных игр росли еще более высокими темпами – на 54% до 6,3 млрд рублей. Доходы самой Mail.ru от MMO-игр выросли в 2016 г. на 21,2% до 11,39 млрд рублей.

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