Новосибирская компания BBFpro разработала и установила в Новосибирске терминалы для продажи криптовалюты Bitcoin. Сейчас в городе работают десять таких устройств.

Как пояснил директор компании BBFpro Антон Фридель, сначала предполагалось поставить терминалы в крупных торговых центрах, но аренда оказалась слишком высокой. В итоге в основном аппараты размещены в магазинах разливных напитков.

Готового технического решения для данной задачи на рынке не нашлось, поэтому в компании переоборудовали для работы с биткоинами обычные платежные терминалы, разработав необходимое программное обеспечение.

Инвестиции в проект составили порядка 2 млн руб.

По информации компании, комиссия за покупку криптовалюты через терминал ниже, чем у онлайн-сервисов.

Антон Фридель также сообщает, что скоро терминалы появятся и в других городах Сибири: Кемерово, Красноярске, Барнауле и Иркутске. Возможно, будет запущена продажа и других криптовалют.

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