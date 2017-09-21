В Новосибирске проведут инвентаризацию всех земель

В течение нескольких лет в Новосибирске будет проведена инвентаризация и кадастрирование земель и объектов недвижимости. Соответствующую задачу мэр города поставил перед профильным департаментом.

В четверг, 21 сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил журналистам о намерении городской администрации в течение пяти лет, с 2018 года по 2022 год, провести инвентаризацию всех земель города. Программа уже разработана и в ближайшее время будет вынесена на обсуждение совета депутатов.

«Мы часто говорим, что по численности населения Новосибирск – третий город в стране. Но при этом по площади (а это – 502,7 кв. км) среди городов-миллионников мы находимся только на 10-м месте. Поэтому для развития Новосибирска земельный ресурс очень ценен. В городе – 50 266 гектаров земли. По оценкам экспертов, пока только 45% этой площади корректно отражены на электронных картах», – сказал журналистам мэр Анатолий Локоть.

На реализацию программы будет выделено 75 млн рублей, которые, по словам мэра, сэкономит департамент земельных и имущественных отношений. В будущем же, благодаря установлению точных границ, будет определен точный объем налоговых поступлений, что важно для пополнения бюджета.

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