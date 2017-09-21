В Новосибирском государственном художественном музее 30 сентября откроется выставка тактильных картин «Видеть невидимое». Это первая в России передвижная выставка тактильных картин, сделанных по уникальной технологии.

В экспозиции будут представлены рельефные копии мировых шедевров из собрания музея имени Пушкина. Прикоснуться к полотнам новосибирцы и гости города смогут в буквальном смысле – благодаря особой технологии изготовления изображение можно «считывать» руками.

Фотографию исходного полотна специальным образом обрабатывают, подбирают текстуры для передачи особенностей изображения — чтобы одежда персонажа, например, на ощупь воспринималась именно как ткань. Границы предметов четко очерчивают или обозначают, нанося материал слоями. В результате можно пальцами ощутить, где заканчивается один элемент картины и начинается другой.

Выставка «Видеть невидимое» — это совместный проект Пушкинского музея, Сбербанка и платежной системы VISA. В нее вошли произведения художников разных эпох и стилей, чтобы расширить представление слабовидящих людей о европейской живописи.

В Новосибирске будут представлены следующие полотна: «Благовещение» Сандро Боттичелли и «Мадонна с младенцем» Лукаса Кранаха Старшего, «Натюрморт с атрибутами искусств» Жана-Батиста Симеона Шардена и «Нападение ягуара на лошадь» Анри Руссо, «А, ты ревнуешь?» Поля Гогена и «Старый еврей с мальчиком» Пабло Пикассо.

Кроме того, в каждом городе, куда приезжает выставка, организаторы выбирают картину из местного собрания и делают копию, адаптированную к восприятию незрячих и слабовидящих людей. В Новосибирске выставка будет дополнена рельефной репродукцией картины известного русского живописца XIX века Василия Тропинина «Портрет князя А.С.Долгорукова». Оригинал картины представлен в постоянной экспозиции Новосибирского государственного художественного музея и является одной из жемчужин музейной коллекции.

Аудиогид к основной экспозиции выставки озвучил актер и режиссер Евгений Миронов, кто озвучил аудиогид для тактильной копии картины Тропинина, пока держится в секрете, известно, что это уроженец Новосибирска.

Рельефные копии полотен будут интересны не только для людей с проблемами зрения. На выставке любой посетитель может надеть темные очки, включить аудиогид и открыть новые грани восприятия искусства. А еще — лучше понять тех, кто в силу разных причин ориентируется в мире без помощи глаз.

Выставка «Видеть невидимое» будет доступна в Новосибирском государственном художественном музее (Красный проспект, 5) с 30 сентября до 27 октября 2017 года. Вход на выставку — свободный.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter