В пятницу, 22 сентября в новосибирском кинотеатре «Люксор» пройдет показ фильма Алексея Учителя «Матильда» за месяц до всероссийской премьеры. Спецпоказ фильма в Новосибирске инициирован самим режиссером.

Завтра, 22 сентября жители Новосибирска увидят фильм Алексея Учителя «Матильда», вызвавший бурную негативную реакцию православных активистов. Спецпоказ пройдет в кинотеатре «Люксор», где в связи с премьерой будут усилены меры безопасности. Однако мэр Новосибирска Анатолий Локоть призвал горожан «не нагнетать и не разжигать» ситуацию с фильмом. Он отметил, что предусмотренных перед показом мер безопасности достаточно. Сам же глава города не пойдет на сеанс, так как, по его словам, намерен посетить спектакль в театре «На левом берегу».

Что касается приезда режиссера картины в Новосибирск в связи с досрочным показом фильма, то «Люксор» ведет переговоры с ним, чтобы сам Учитель смог представить «Матильду» зрителям.

Чем ближе дата всероссийской премьеры фильма, тем больше шума возникает вокруг него. Так, ранее кинотеатры получили письмо от православных активистов с угрозами поджогов в случае показа фильма. Из-за угроз объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула кино» отказалась демонстрировать картину в прокате. Позже активисты потребовали от новосибирских властей запретить показ «Матильды», на что получили отказ с рекомендацией позволить каждому самому решить, смотреть этот фильм или нет.

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