Часть четвертого моста в Новосибирске будет бесплатной

При проектировании нового мостового перехода через Обь в Новосибирске основными факторами были оптимизация движения транспорта на левом берегу областного центра, сохранение в неизменном виде парка «Городского начало» на правом берегу, минимизация сноса зданий и коммуникаций. Развязки моста станут бесплатными для всех автомобилистов в целях оптимизации движения.

При проектировании четвертого моста в Новосибирске самым сложным этапом работы оказалось проектирование развязок и подъездов к мосту на левом и правом берегу областного центра. Тем не менее именно развязки станут бесплатными для всех транспортных средств. Платным останется только мостовой переход с одного берега на другой.

«Новыми развязками могут пользоваться участники движения Димитровского и Коммунального мостов, и в целом прилегающей улично-дорожной сети. По сути платным будет только сам мостовой переход, и автомобилисты смогут выбирать, по какому из мостов он хочет проехать», — рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков.

Как уточнил замминистра, треть стоимости объекта направляется на строительство развязок на левом берегу, которые призваны разгрузить автомобильный трафик в районе площадей Труда и Энергетиков.

По словам начальника управления проектных работ – заместителя технического директора АО «Институт «Стройпроект» Юрия Девичинского, при разработке проекта рассматривалось несколько вариантов развязок (12 – на правом берегу, 19 – на левом). Утвержденный вариант является наиболее экономически и технически обоснованным, не требующий значительного сноса зданий и переноса коммуникаций.

«Наиболее сложным оказался не мостовой переход как таковой, а условия подключения его на левом и правом берегах. Именно на эти аспекты проектирования было потрачено больше всего времени», — подчеркнул Юрий Девичинский.

Напомним, недавно стало известно, что инвестор строительства не рассматривает на роль генподрядчика «Сибмост» и другие компании из Сибири.

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