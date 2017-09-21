Как получить деньги для бизнеса за 48 часов

В торговле, производстве и других сферах бизнеса часто бывают ситуации, когда деньги нужны срочно. Иногда речь идет о сравнительно небольшой сумме, но она требуется прямо сейчас: нужно пополнить ассортимент, купить сырье или оборудование по выгодному спецпредложению или курсу валюты, профинансировать проект, ограниченный во времени.

Где искать деньги? Часто самым правильным решением будет самое очевидное – в банке.

Предприниматели из Екатеринбурга поделились опытом, как в этом году быстро получили через банк суммы до одного миллиона рублей.

Олег, создатель интернет-магазина игрушек: «Я уже пару лет продаю креативные игрушки для детей и взрослых. Стараюсь цеплять тренды и закупать то, что модно сейчас. К примеру, в начале года главным мемом были ждуны. Многие искали, где купить плюшевыхждунов в подарок. Я нашел поставщика, за два дня взял деньги в банке и закупил огромную партию таких игрушек. Конечно, можно было бы подождать, когда будут свободные деньги, но тогда ждуном был бы уже я сам. А так успел поймать волну, реализовал товар и через три месяца рассчитался с банком».

Татьяна, директор кейтеринговой компании: «Мы специализируемся на мероприятиях. Летом договорились об обслуживании корпоратива крупного предприятия, это был заказ на 2000 человек. Но договор был с постоплатой, и чтобы справиться с таким заказом, нам нужны были деньги. Решила попытать счастья в банке. И даже удивилась, как легко на самом деле все получилось. Получила деньги через пару дней после обращения и запустила проект. Когда заказчик расплатился, мы вернули деньги в банк и остались с хорошей маржой, рекомендациями от VIP-клиента и опытом, который определенно вывел нас на новый уровень».

Быть в тренде предприниматели смогли благодаря оперативной работе УБРиР, в котором они оформили кредит «Бизнес-рост». Это инструмент быстрого реагирования: понадобились деньги – обратился в банк:

До одного миллиона рублей на любые срочные бизнес-задачи

Легко подготовить заявку на кредит: залог не нужен, достаточно стандартного пакета документов о деятельности предприятия

Оперативный ответ банка: решение принимается за два дня с момента обращения с документами

Сумма процентов по кредиту будет небольшой: ставка от 19% годовых посильна любому бизнесу благодаря короткому сроку выплат по кредиту (до одного года).

«Бизнес-рост» оформляется компаниям в сферах торговли, производства и других отраслей, работающим на рынке более двух лет. Инструмент предназначен для малого и среднего бизнеса: размер выручки предприятия не должен превышать 120 млн рублей в год. Опыт сотрудничества с УБРиР необязателен.

Есть идея для развития бизнеса? Подайте заявку на кредит «Бизнес-рост» прямо сейчас и узнайте решение банка без долгого ожидания – теперь это дело считанных часов.

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