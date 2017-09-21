В Барабинском районе Новосибирской области готовится к запуску новое рыбоперерабатывающее предприятие. В преддверии запуска завода губернатор Владимир Городецкий провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федерального агентства по рыболовству Василием Соколовым.

В правительстве Новосибирской области состоялась встреча губернатора Владимира Городецкого и замруководителя Федерального агентства по рыболовству Василия Соколова. Стороны обсудили вопросы развития рыбохозяйственного комплекса в регионе. Василий Соколов назвал область «устойчивым лидером в рыбодобыче и рыбопереработке». В свою очередь Владимир Городецкий указал на транспортно-логистическое преимущество Новосибирской области.

«Мы можем не только много производить и перерабатывать, но и оперативно поставлять продукцию во все крупные населенные пункты в радиусе 600 километров – а это 12 млн потребителей», — сказал Городецкий.

На встрече стороны обратили внимание на открытие нового рыбоперерабатывающего завода СХПК «Рыболовецкий колхоз Красный моряк» в с. Кармакла Барабинского района Новосибирской области. Его мощность составит 70 тонн рыбопродукции в сутки. На строительство завода и введение его в эксплуатацию было затрачено 462 млн рублей.

«Введение в эксплуатацию нового завода позволит снизить цены на местную рыбопродукцию, в Барабинском районе будет создано 119 новых рабочих мест», — уточнили в региональном правительстве.

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