Предоставленный в 2013 году в аренду ООО «Сиб-Фуд» сроком на три года участок на ул. Широкой на левом берегу Новосибирска станет частью сквера. Постановлением мэрии на нем введено ограничение на возведение сооружений.

Территория рядом с площадью Труда в Новосибирске станет полноценным сквером. Ранее земельный участок был арендован до 15 апреля 2016 года ООО «Сиб-Фуд» для строительства ресторана «Макдоналдс», однако после окончания срока аренды мэрия Новосибирска отказала в продлении договора. Кроме того, на территории был изменен вид разрешенного использования с «рестораны» на «озелененные территории общего пользования».

К слову, мэрия ранее вернула уже два участка, на которых компания планировала строительство ресторанов. Так, в июле прошлого года мэрией был расторгнут договор аренды участка в сквере у ГПНТБ, а в августе не был продлен договор аренды территории на ул. Котовского.

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