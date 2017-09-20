Бинбанк получил от Центрального банка РФ средства для поддержания ликвидности и выполнения всех обязательств перед клиентами. Об этом говорится на сайте кредитной организации.

В Бинбанке заявили, что средств, которые кредитной организации предоставил Центробанк, достаточно для выполнения всех обязательств перед клиентами, поэтому нет никаких оснований для беспокойства. Кроме того, банк порекомендовал клиентам не торопиться расторгать договор вклада, так как это повлечет за собой потерю начисленных процентов.

«Банк продолжает работать в обычном режиме, поэтому мы рекомендуем не расторгать договор вклада досрочно, чтобы не потерять начисленные проценты», — отмечается в опубликованном сообщении.

С 20 по 22 сентября включительно время работы отделений Бинбанка будет продлено на два часа, а в контакт-центры и офисы привлечены дополнительные сотрудники.

Напомним, в среду стало известно об обращении собственника Бинбанка к ЦБ РФ с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора.

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