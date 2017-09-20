Первую в России солнечную электростанцию нового поколения открыли на Алтае

В Республике Алтай компания «Хевел» ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 20 МВт, передает пресс-служба республиканского правительства.

В Республике Алтай заработало еще две солнечные электростанции: Майминская СЭС мощностью 20 МВт и Онгудайская мощностью 5 МВт. Теперь, как сообщают в правительстве республике, общая мощность всех СЭС на Алтае достигла 40 МВт. Напомним, в Горном Алтае, помимо двух новых СЭС, с 2014 года работает первая в России СЭС в Кош-Агаче, в 2015 году была введена ее вторая очередь, а в 2016 году была построена третья СЭС в Усть-Кане.

«Сейчас наша энергозависимость уходит в прошлое, и к 2020 году мы за счет солнечных станций полностью закроем нашу потребность в электроэнергии», — сказал на открытии глава республики Александр Бердников.

Генеральный директор группы компаний «Хевел», выступающей инвестором проекта, Игорь Шахрай рассказал, что в рамках сотрудничества с правительством региона компания построит генерирующие объекты общей мощностью до 145 МВт.

«Мы ожидаем, что к лету 2018 года мы в Республике Алтай выйдем по летнему потреблению на самообеспеченность за счет зеленой энергетики, а к 2019 году – уже и по зимнему. Таким образом, регион будет потреблять энергию полностью из чистых, «зеленых» источников», — заключил Игорь Шахрай.

На открытии СЭС в Майминском районе республике было подчеркнуто, что в России это первая солнечная электростанция на гетероструктурных модулях российского производства.

«Внедренная на заводе «Хевел» в Новочебоксарске (Чувашская Республика) гетероструктурная технология в мировой практике относится к новому поколению кремниевых солнечных элементов, отличающихся наиболее высоким КПД ячейки – более 22% и широким температурным диапазоном использования», — пояснили отличие новой технологии от предыдущих в пресс-службе компании.

Инвестиции в строительство Майминской СЭС составили порядка 2 млрд рублей, Онгудайской – 500 млн рублей.

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