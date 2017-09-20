Экс-замглавы правительства Хакасии осудили за хищение более 100 млн рублей

Хакасские чиновники осуждены за мошенничество. Участники преступления приговорены к реальным срокам, сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Хакасия.

За махинации на сумму, превышающую 100 млн рублей, суд приговорил к реальным срокам бывшего первого заместителя главы правительства Хакасии Александра Голышева, экс-руководителей «Хакресводоканал» Олега Базиева и Ирину Олешкевич, директора ООО «ФКК» «Бизнес-система» Ирину Свистунову. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления. Все они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Бывший первый замглавы республиканского правительства получил шесть лет лишения свободы, Олег Базиев – пять лет и шесть месяцев, Ирина Свистунова – пять лет лишения свободы. Два года и шесть месяцев в колонии общего режима, как и другие осужденные, проведет Ирина Олешкевич.

Следствие установило, что с октября 2009 по декабрь 2012 года осужденные подписали девять фиктивных договоров оказания услуг, согласно которым ООО «Бизнес-система» Свистуновой должна была вести бухгалтерский и налоговый учет «Хакресводоканала», а также оказывать иные финансовые услуги. Ущерб от этих действий оценен в 103,5 млн рублей.

«В 2010-2012 гг. указанными лицами был реализован ряд мошеннических действий, направленных на хищение денежных средств ГУП РХ «Хакресводоканал», — говорится в сообщении ведомства.

По информации следкома, первый замглавы руководил созданной им группой, а также предпринимал меры для сокрытия преступления. Ирина Свистунова зарегистрировала в Новосибирске свою фирму и формально трудоустроила в ООО «Бизнес-система» работников «Хакресводоканала». Базиев по указанию Голышева заключил фиктивные договоры между коммерческой фирмой и ГУПом, но фактически все работы выполнялись работниками ГУПа. Согласованием актов выполненных работ занималась Олешкевич.

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