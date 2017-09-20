С основателя ГК «СЛК-Моторс» требуют более 1,6 млрд рублей

В арбитражный суд Новосибирской области поступило заявление о привлечении к субсидиарной ответственности основательницы ГК «СЛК-Моторс» Натальи Ждановой.

Более 1,6 млрд рублей потребовали с Натальи Ждановой – основателя группы компаний «СЛК-Моторс» (бывшего официального дилера Toyota, Lexus, Nissan, Audi, Porsche, Ford, Volvo, Mitsubishi, Hyundai, Renault в Новосибирске, Toyota и Lexus в Барнауле). Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности Ждановой и ЗАО «Менеджмент-Групп», принадлежащей ей, подал конкурсный управляющий «СЛК-моторс север-спорт» (бывший официальный дилер Hyundai в Новосибирске) Андрей Гарфутдинов в новосибирский арбитраж. В материалах дела говорится, что конкурсная масса не сформированы, требования кредиторов согласно реестру требований кредиторов не погашены, а завершающие мероприятия не выполнены.

Напомним, арбитражный суд Новосибирской области 6 марта принял решение признать основателя ГК «СЛК-Моторс» Наталью Жданову банкротом. Сейчас совладелица самого крупного в прошлом мультибрендового автодилера Новосибирска проходит стадию реализации имущества. Недавно суд определил продлить конкурсное производство до 30 ноября. Отчет конкурсного управляющего будет рассмотрен в этот же день. Согласно материалам суда, в ходе процедуры реструктуризации долгов Натальи Ждановой в реестр требований кредиторов были включены требования шести кредиторов на общую сумму в 2,5 млрд рублей.

Оставляйте заявки на вступление в нашу Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой сфере в регионе.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter