В сентябре этого года Новосибирская область отмечает 80летие. Программа празднования юбилея Новосибирской области (НСО) включала десятки мероприятий, которые проходили на протяжении всего года. Но именно сентябрь 2017 года стал кульминацией юбилея региона. 15 сентября в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета прошло одно из ключевых юбилейных мероприятий — торжественное собрание, на котором подвели итоги 80 лет развития области и обозначили планы на будущее.
О том, с какими результатами регион подошел к этой знаменательной дате, какие секторы экономики сделали НСО конкурентоспособной и перспективной на уровне всей России, рассказал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.
Как отметил глава региона, благодаря своему географическому положению и открытости Новосибирская область стала центром межрегионального и международного сотрудничества, точкой притяжения передовых идей и их воплощения в жизнь. Сегодня регион является важнейшим экономическим, административным, научнообразовательным и транспортным центром евразийской части России.
Строительство
Бурное развитие региона, как напомнил Владимир Городецкий, началось со строительства Великой Транссибирской магистрали в конце XIX века. Благодаря железным дорогам небольшой поселок Новониколаевск превратился в важнейший транспортный узел. В дальнейшем Новосибирская область стала транспортным центром Евразии, через который сегодня проходят крупнейшие транспортные коридоры востока России, соединяющие Сибирь и Казахстан.
По словам губернатора, Новосибирская область входит в десятку самых активно строящихся территорий. Здесь вводится каждый четвертый новый дом в Сибири, отметил Владимир Городецкий. В качестве ярких строительных объектов последних лет он отметил Бугринский мост, «который стал уже одним из символов Новосибирской области», единственный за Уралом Новосибирский метрополитен, самый длинный в мире метромост.
В прошлом году в регионе началась реализация долгосрочной госпрограммы по строительству новых школ. В этом году, как отметил Городецкий, будут введены четыре новые современные школы, до 2025 года планируется построить 56 новых учебных заведений, 69 школ реконструировать и 249 — капитально отремонтировать.
Кроме того, в следующем году будет начато строительство четвертого моста через Обь, который на сегодняшний день также признан одним из самых масштабных инфраструктурных объектов в стране, напомнил губернатор. Он соединит Южную площадь на правом берегу города с площадью Труда на левом, став «новым удобным транспортным перегоном, который позволит значительно сократить время поездки по городу».
Скоро Новосибирск охватит Северный объезд, Восточный обход и ЮгоЗападный транзит, создав вокруг областного центра транспортное кольцо, что позволит разгрузить город от транзитного транспорта и значительно ускорить транзитное движение по региону.
Таким образом, правительство продолжит пространственное развитие области как транспортного центра Сибири на основе новых магистралей и передового Аэрополиса. Новые перспективы открывает и вхождение региона в международные торговые и транспортные проекты, связанные с пространством Нового шелкового пути.
Промышленность и инновации
Важную роль в развитии региона сыграл и военнопромышленный комплекс. Этому способствовала эвакуация предприятий оборонного производства в годы войны. В этом секторе экономики были представлены самые передовые отрасли — атомная, авиационная, ракетнокосмическая, электронная и др. Сегодня промышленный комплекс региона играет огромную роль в обеспечении национальной безопасности и стратегическом развитии страны.
«30 предприятий ОПК успешно выполняют гособоронзаказ, рядом с Новосибирском работает один из самых крупных в России промышленнологистических парков, взращивают сотни инновационных предприятий самые эффективные в стране Технопарк, уникальный Биотехнопарк, первый в России медицинский Технопарк — Медицинский промышленный парк. Благодаря этим проектам Новосибирская область упрочила свой статус инновационной платформы всей Сибири», — пояснил Владимир Городецкий. Экономическое развитие нашего региона ускоряют новые «точки роста», созданные в рамках реиндустриализации экономики региона. Региональная программа реиндустриализации включает десять флагманских проектов, которые создают уникальные товары, способные завоевать не только российский, но и глобальный рынок. Благодаря этой программе Новосибирская область сегодня — пилотный регион, экономика которого развивается за счет собственных научных разработок и технологий, эффективных управленческих решений. Это, без преувеличения, уникальный для России пример развития по несырьевому пути.
«Судьба нашей области предопределена в ее названии — быть всегда новой, не останавливаться, постоянно обновляться, идти в ногу со временем», — уверен губернатор.
Аграрный сектор будет самым прирастающим в регионе
По словам Владимира Городецкого, успехов область достигла в медицине и образовании. Также «не сравнима с другими регионами и предпринимательская инициатива».
«Кроме того, я верю в наш агропромышленный комплекс, который существенно изменился за последние годы. Я думаю, что это будет самый прирастающий сегмент экономики в целом в ВРП», — отметил губернатор области.
Стоит отметить, что новая зерновая база на востоке страны была создана еще в 50х годах, когда проходило освоение сибирской целины. Это событие коренным образом изменило экономику и облик всех сельских территорий Сибири. Сегодня, подчеркнул губернатор, успехи в сельском хозяйстве имеют огромное значение для развития экономики области, для социальной стабильности в регионе.
Круглая дата
Заочно Новосибирскую область с юбилеем поздравили президент РФ Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Принимала область поздравления и от полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло, депутата Государственной думы Александра Карелина, губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива и других представителей законодательной и исполнительной власти.
Пожалуй, самым важным моментом торжественного собрания в честь 80летнего юбилея стало вручение высшей награды региона — звания «Почетный гражданин Новосибирской области». Награды были удостоены профессор кафедры воспитательной и детской хирургии лечебного факультета НГМУ (Новосибирский государственный медицинский университет) и заслуженный врач РФ Евгений Благитко, художественный руководитель русского академического оркестра Новосибирской государственной филармонии и народный артист РФ Владимир Гусев, а также научный руководитель Института археологии и этнографии СО РАН, доктор исторических наук, профессор и академик РАН Анатолий Деревянко.