В сентябре этого года Новосибирская область отмечает 80­летие. Программа празднования юбилея Новосибирской области (НСО) включала десятки мероприятий, которые проходили на протяжении всего года. Но именно сентябрь 2017 года стал кульминацией юбилея региона. 15 сентября в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета прошло одно из ключевых юбилейных мероприятий — торжественное собрание, на котором подвели итоги 80 лет развития области и обозначили планы на будущее.

О том, с какими результатами регион подошел к этой знаменательной дате, какие секторы экономики сделали НСО конкурентоспособной и перспективной на уровне всей России, рассказал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

Как отметил глава региона, благодаря своему географическому положению и открытости Новосибирская область стала центром межрегионального и международного сотрудничества, точкой притяжения передовых идей и их воплощения в жизнь. Сегодня регион является важнейшим экономическим, административным, научно­образовательным и транспортным центром евразийской части России.

Строительство

Бурное развитие региона, как напомнил Владимир Городецкий, началось со строительства Великой Транссибирской магистрали в конце XIX века. Благодаря железным дорогам небольшой поселок Новониколаевск превратился в важнейший транспортный узел. В дальнейшем Новосибирская область стала транспортным центром Евразии, через который сегодня проходят крупнейшие транспортные коридоры востока России, соединяющие Сибирь и Казахстан.

По словам губернатора, Новосибирская область входит в десятку самых активно строящихся территорий. Здесь вводится каждый четвертый новый дом в Сибири, отметил Владимир Городецкий. В качестве ярких строительных объектов последних лет он отметил Бугринский мост, «который стал уже одним из символов Новосибирской области», единственный за Уралом Новосибирский метрополитен, самый длинный в мире метромост.

В прошлом году в регионе началась реализация долгосрочной госпрограммы по строительству новых школ. В этом году, как отметил Городецкий, будут введены четыре новые современные школы, до 2025 года планируется построить 56 новых учебных заведений, 69 школ реконструировать и 249 — капитально отремонтировать.

Кроме того, в следующем году будет начато строительство четвертого моста через Обь, который на сегодняшний день также признан одним из самых масштабных инфраструктурных объектов в стране, напомнил губернатор. Он соединит Южную площадь на правом берегу города с площадью Труда на левом, став «новым удобным транспортным перегоном, который позволит значительно сократить время поездки по городу».

Скоро Новосибирск охватит Северный объезд, Восточный обход и Юго­Западный транзит, создав вокруг областного центра транспортное кольцо, что позволит разгрузить город от транзитного транспорта и значительно ускорить транзитное движение по региону.

Таким образом, правительство продолжит пространственное развитие области как транспортного центра Сибири на основе новых магистралей и передового Аэрополиса. Новые перспективы открывает и вхождение региона в международные торговые и транспортные проекты, связанные с пространством Нового шелкового пути.

Промышленность и инновации

Важную роль в развитии региона сыграл и военно­промышленный комплекс. Этому способствовала эвакуация предприятий оборонного производства в годы войны. В этом секторе экономики были представлены самые передовые отрасли — атомная, авиационная, ракетно­космическая, электронная и др. Сегодня промышленный комплекс региона играет огромную роль в обеспечении национальной безопасности и стратегическом развитии страны.

«30 предприятий ОПК успешно выполняют гособоронзаказ, рядом с Новосибирском работает один из самых крупных в России промышленно­логистических парков, взращивают сотни инновационных предприятий самые эффективные в стране Технопарк, уникальный Биотехнопарк, первый в России медицинский Технопарк — Медицинский промышленный парк. Благодаря этим проектам Новосибирская область упрочила свой статус инновационной платформы всей Сибири», — пояснил Владимир Городецкий. Экономическое развитие нашего региона ускоряют новые «точки роста», созданные в рамках реиндустриализации экономики региона. Региональная программа реиндустриализации включает десять флагманских проектов, которые создают уникальные товары, способные завоевать не только российский, но и глобальный рынок. Благодаря этой программе Новосибирская область сегодня — пилотный регион, экономика которого развивается за счет собственных научных разработок и технологий, эффективных управленческих решений. Это, без преувеличения, уникальный для России пример развития по несырьевому пути.

«Судьба нашей области предопределена в ее названии — быть всегда новой, не останавливаться, постоянно обновляться, идти в ногу со временем», — уверен губернатор.

Аграрный сектор будет самым прирастающим в регионе

По словам Владимира Городецкого, успехов область достигла в медицине и образовании. Также «не сравнима с другими регионами и предпринимательская инициатива».

«Кроме того, я верю в наш агропромышленный комплекс, который существенно изменился за последние годы. Я думаю, что это будет самый прирастающий сегмент экономики в целом в ВРП», — отметил губернатор области.

Стоит отметить, что новая зерновая база на востоке страны была создана еще в 50­х годах, когда проходило освоение сибирской целины. Это событие коренным образом изменило экономику и облик всех сельских территорий Сибири. Сегодня, подчеркнул губернатор, успехи в сельском хозяйстве имеют огромное значение для развития экономики области, для социальной стабильности в регионе.

Круглая дата

Заочно Новосибирскую область с юбилеем поздравили президент РФ Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Принимала область поздравления и от полномочного представителя президента РФ в СФО Сергея Меняйло, депутата Государственной думы Александра Карелина, губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Шимкива и других представителей законодательной и исполнительной власти.

Пожалуй, самым важным моментом торжественного собрания в честь 80­летнего юбилея стало вручение высшей награды региона — звания «Почетный гражданин Новосибирской области». Награды были удостоены профессор кафедры воспитательной и детской хирургии лечебного факультета НГМУ (Новосибирский государственный медицинский университет) и заслуженный врач РФ Евгений Благитко, художественный руководитель русского академического оркестра Новосибирской государственной филармонии и народный артист РФ Владимир Гусев, а также научный руководитель Института археологии и этнографии СО РАН, доктор исторических наук, профессор и академик РАН Анатолий Деревянко.

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