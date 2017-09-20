На совещании у полпреда Сергея Меняйло обсуждалась реализация проекта строительства в Новосибирске ледовой арены. Меняйло потребовал выполнения обязательств областными и городскими властями.

Новосибирск в числе претендентов на проведение в 2023 году чемпионата мира по хоккею с шайбой на льду среди молодёжных мужских команд, но площадки для его проведения в городе пока нет. В феврале 2017 года между региональными властями, мэрией Новосибирска и ООО «Парк чемпионов» был заключен меморандум о комплексном освоении территории, предварительно проработаны градостроительные решения, но поскольку вопрос выбора земельного участка так и не был решен, то и конкурс на подбор инвестора был перенесен.

Как заметил полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло, Новосибирск уже давно нуждается в современной ледовой арене, а потому сроки подготовительного этапа нельзя затягивать. Обращаясь к присутствующим на совещании представителям исполнительных и законодательных органов власти, Меняйло подчеркнул, что ранее взятые обязательства необходимо выполнять.

«Заявились на Молодежный чемпионат мира по хоккею, но для этого надо построить ледовый дворец спорта. Строительство объекта еще не началось, а заявляемся на Чемпионат мира! Взяли обязательство – надо выполнять», – обратился полпред к участникам совещания.

Напомним, проект многофункциональной ледовой арены в левобережье Новосибирска разработало ООО «Парк чемпионов». Арена рассчитана на 10-12 тыс. зрителей, объем инвестиций в строительство ледовой арены, как уточнил «КС» разработчик проекта, оценивается в среднем в 3,5-4 млрд рублей.

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