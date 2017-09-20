На площадке, прилегающей к ГПНТБ СО РАН, к 125-летию Новосибирска появится новый сквер. Его благоустройство доверили компании, чей проект застройки Богдана Хмельницкого вызывает споры.

В Октябрьском районе Новосибирска к следующему лету появится новый сквер. Его созданием уже занялась компания «СД Альфа Капитал», у которой на ул. Кирова, неподалеку от будущего сквера, ведется строительство 16-этажного бизнес-центра. По информации мэрии Новосибирска, проект предполагает высадку 32 хвойных деревьев. На сегодня высажено уже пять голубых елей вдоль ул. Шевченко. Компания также пересадит семь елей с места строительства своего объекта в сквер им. Кирова.

«Мы заактировали ели на стройплощадке, – сообщил первый заместитель главы администрации Октябрьского района Михаил Мельников. – Поскольку эти деревья имеют большую ценность, их решили пересадить. Совместно с МКУ «Горзеленхоз» мы подобрали подходящую площадку. Агроном района контролирует, чтобы все работы выполнялись качественно и специализированной организацией. Компания также взяла на себя обязательства по дальнейшему содержанию зеленых насаждений».

Второй этап благоустройства предполагает высадку 27 голубых елей вдоль пешеходной зоны от ул. Шевченко до дома № 25 на ул. Кирова. На третьем этапе около ГПНТБ весной будет обустроен сквер. Проект в настоящий момент прорабатывается в мэрии.

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