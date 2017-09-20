Красноярску выделено еще 2,2 млрд рублей на подготовку к Универсиаде-2019

Правительство РФ одобрило распределение еще 2,2 млрд рублей в следующем году на подготовку спортивных объектов к Универсиаде-2019, которая пройдет в Красноярске. Распоряжение подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

На заседании правительства РФ 13 сентября было одобрено распределение субсидий на строительство спортивных объектов Всемирной зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Документ был выложен на сайте федерального правительстве вчера, 19 сентября. Согласно распоряжению, Красноярск получит еще 2,27 млрд рублей на строительство и реконструкцию еще двух объектов, а также будет увеличено финансирование одного из определенных ранее объектов. В частности, речь идет о строительстве комплекса горнолыжных трасс и реставрации стадиона им. Ленинского комсомола. Увеличат финансирование реконструкции Дворца спорта им. Ярыгина.

Отметим, что ранее уже были распределены бюджетные ассигнования в размере 5,5 млрд рублей в текущем году и 2,23 млрд рублей в следующем году. На эти средства в Красноярске идет строительство и реконструкция 10 спортивных объектов Универсиады. Плановые же расходы на зимнюю Универсиаду составляют порядка 50 млрд рублей.

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