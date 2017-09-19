Как сообщил журналистам министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников, власти региона не намерены запрещать прокат фильма Алексея Учителя «Матильда».

Вызвавший негодование у православных активистов фильм Алексея Учителя «Матильда» в Новосибирской области запрещен к показу не будет. Об этом сегодня сказал министр культуры региона Игорь Решетников, отметивший, что каждый должен сам решать, смотреть картину или нет. По словам министра, бурная реакция активистов, требующих запрета фильма, неоправданна, поскольку фильм Учителя не позиционируется как документальный.

Напомним, недавно было опубликовано открытое письмо, адресованное региональным властям, с требованием запретить прокат фильма в области. Кроме того, сеть кинотеатров «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» также получила письмо от активистов с угрозами поджогов.

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