Генеральным подрядчиком четвертого моста через Обь в Новосибирске может стать московская компания. Концессионер не рассматривает кандидатов из Сибири, передает ТАСС.

Инвестор строительства четвертого моста в Новосибирске «Сибирская концессионная компания» не рассматривает компании из Сибири в качестве генподрядчика масштабного строительства, однако местные организации смогут выступить субподрядчиками. Об этом заявил журналистам замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгений Раков. В частности, по словам замминистра, «СКК» не рассматривает генподрядчиком «Сибмост». Среди возможных кандидатов Раковым была названа компания из Москвы.

«Пока говорить о выборе генподрядчика рано, идет стадия переговоров, но концессионер не рассматривает компанию «Сибмост». Есть у них другая компания, достаточно крупная и известная, которая ведет много объектов в Москве и Московской области», — передает ТАСС слова Евгения Ракова.

Представитель областного минтранса также добавил, что «Сибмост» тем не менее может привлекаться к строительству в роли субподрядчика.

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