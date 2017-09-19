Сегодня в Республику Алтай на протяжении всего дня прибывают сенаторы, депутаты Госдумы, спортсмены на юбилей олимпийского чемпиона и депутата Александра Карелина, сообщает портал «Новости Горного Алтая».

Около 500 гостей прибудут в Чемальский район Республики Алтай на празднование 50-летия депутата Госдумы РФ Александра Карелина. По наблюдениям портала «Новости Горного Алтая», во вторник утром в аэропорту Горно-Алтайска приземлился первый чартер из Москвы, на борту которого было 50 гостей, среди которых президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Самолет встречал Александр Карелин и глава Республики Алтай Александр Бердников.

Затем, как передает портал, в аэропорту приземлились еще два самолета с гостями торжества – спортсменами и чиновниками. Сегодня все гости переедут на турбазу «Турсиб», где состоится празднование юбилея Александра Карелина.

Александр Карелин родился 19 сентября 1967 года в Новосибирске. Он трехкратный победитель Олимпийских игр, чемпион мира. С 1999 года – депутат Госдумы РФ.

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