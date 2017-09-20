Томский инструментальный завод получил в банке «Левобережный» кредит для модернизации завода с лимитом на сумму 50 млн рублей по ставке 9,6% годовых. Финансирование выделено под поручительство АО «Корпорация МСП» в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства.

Инвестиционный кредит направлен на приобретение нового высокотехнологичного производственного оборудования.

«Благодаря модернизации и технологическому перевооружению завода мы запустили выпуск новой, востребованной на рынке продукции – гаммы импортозамещающего режущего инструмента для обработки легких и титановых сплавов. К 2019 году мы ожидаем рост выручки от его реализации примерно в два раза – до 406 млн рублей. Позитивно отразится на финансовых показателях и поручительство АО «Корпорация МСП», благодаря которому удалось снизить стоимость заемных средств», – комментирует заместитель директора по экономике ООО «Томский инструментальный завод» Маргарита Высоцкая.

ООО «Томский инструментальный завод» – одно из старейших предприятий Томской области, основанное в 1941 году. ООО «ТИЗ» – интегрированное предприятие, в котором выполняется весь технологический процесс от разработки до реализации металлорежущего инструмента. Продукция компании востребована в авиакосмической, автомобильной, металлургической, нефтяной и газовой промышленности, а также в других отраслях.

На текущий момент в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства банк «Левобережный» в сотрудничестве с АО «Корпорация МСП» предоставил кредиты малому и среднему бизнесу на общую сумму 419,6 млн рублей, в рамках льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в сотрудничестве с АО «МСП Банк» – 1 414,5 млн рублей.

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