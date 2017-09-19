Банк «Левобережный» вошел в число 42 кредитных организаций, отобранных Минсельхозом России в качестве уполномоченных банков, участвующих в реализации механизма льготного кредитования агропромышленного комплекса.

Соответствующее решение было принято Минсельхозом 6 сентября 2017 года. Благодаря этому теперь банк «Левобережный» сможет на льготных условиях оказывать финансовую поддержку предприятиям агропромышленного комплекса Сибири.

Предприятия АПК в рамках программы могут получить в уполномоченном Минсельхозом России банке краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке не более 5%. В числе получателей средств на льготных условиях – сельскохозяйственные товаропроизводители, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, переработку и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции.

Получить консультацию по вопросам льготного кредитования АПК в банке «Левобережный» можно по телефонам: 8-800-3333-555 (вн. 7610 – для Томской области, вн. 6901 – для остальных регионов).

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