В отношении сотрудницы новосибирского отдела Сибирского управления Ростехнадзора следственные органы возбудили уголовное дело. Инспектор подозревается во взятке, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Получение взятки инкриминируют главному инспектору новосибирского отдела по надзору за тепловыми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями Сибирского управления Ростехнадзора. На текущий момент подозреваемая находится под домашним арестом, рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.

По версии следствия, взятка в размере 55 тыс. рублей была получена инспектором ведомства от представителя строительных организаций ООО «Сибстрой» и ООО «АКД-Мета» за разрешения на подключение возведенных на ул. Покатная и ул. Петухова в Новосибирске зданий к источникам тепловой энергии.

Госинспектор отрицает получение взятки, а перечисленные на ее счет денежные средства называет предоставлением для личных целей в долг.

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