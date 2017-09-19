В МТС назвали самые популярные направления для путешествий на самолете

МТС подвела итоги продаж авиа и ж/д билетов в розничной сети МТС в Новосибирской области за летний сезон отпусков. Анализ продаж в сети МТС в мае-сентябре 2017 года показал, что жители новосибирского региона на треть реже, чем в прошлом покупают железнодорожные билеты, предпочитая авиаперелёты.

В ТОП-5 самых популярных направлений для путешествий на самолете вошли рейсы из Новосибирска в Москву, Иркутск, а также Сочи, Сургут и Узбекистан. Более половины купленных билетов в рознице МТС в Новосибирской области пришлось именно на эти направления. Чаще всего авиабилеты в регионе с мая по август 2017 года покупали жители Новосибирска, Куйбышева и Барабинска.

Шесть из десяти билетов, купленных в розничной сети МТС в Сибири, приходятся на авиаперелёты. Высокий спрос на авиабилеты объясняется удалённостью городов Сибири от пунктов назначения и желанием сибиряков сэкономить время на дорогу. При этом средний чек на авиаперелеты снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% и составил порядка 12,3 тыс. рублей.

В летний период 2017 года жители Новосибирска и области выбирали железную дорогу для путешествий внутри страны. Так, в ТОП-5 самых востребованных направлений из столицы Урала вошли Москва, Красноярск, Иркутск, Омск и Сочи. Более 30% от всех проданных билетов в рознице оператора в Новосибирской области пришлись на эти направления. В среднем для сибиряков одна поездка на поезде стоила 3,2 тыс. рублей.

В салонах розничной сети МТС жители Новосибирска и области покупают билеты на поезд и самолет или оплатить самостоятельно забронированные билеты, а также приобрести страховые полисы на время путешествий по России, подключить роуминговые опции, настроить мобильный интернет для поездок по стране и миру.

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