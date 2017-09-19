К 26 сентября АО «Сибэко» подключит все жилые дома к теплоснабжению. Графиком разворота системы подачи тепла поделились в пресс-службе компании.

С 18 сентября в Новосибирске стартовал отопительный сезон. В первую очередь включение отопления началось на социальных объектах. К вечеру 19 сентября АО «Сибэко» подаст тепло на 900 объектов, запитанных от сетей компании. В дома новосибирцев тепло начнет поступать с 20 сентября, и в течение пяти дней в энергокомпании обещают подключить все жилые дома.

В зоне ТЭЦ-2 первыми, с 20 по 21 сентября, получат отопление жители домов улиц Серебренниковская, Революции, Коммунистическая, Колыванская, Каинская, Сибревкома, Свердлова, Октябрьская, Чаплыгина, Максима Горького, Щетинкина, Депутатская, Планировочная, Путевая, Котовского, Горская и Горский микрорайон.

В эти же дни будут подключены улицы в зоне теплоснабжения от ТЭЦ-3: Котовского, Широкая, Пархоменко, Станционная, Титова, Плахотного, Амурская, Связистов, Забалуева, Филатова, Фасадная, Колхидская, Невельского, Танкистов, Бурденко, Тульская, Беловежская,Троллейный жилмассив п. Затон, Станиславский жилмассив.

От котельной НОК получат тепло улицы Аникина и Оловозаводская, а от ТЭЦ-4 и Калининской газовой котельной – улицы Авиастроителей, Дениса Давыдова, Республиканская до Театральной, ул.Новая Заря, Олеко Дундича, Учительская, 25 лет Октября 25А,25,26,26А,27,27А,28 Учительская, Новая Заря, Народная, Магаданская, Минина, Аэропорт, Даргомыжского, Северная, Красный проспект, Краузе, Гребенщикова, Свечникова, Родники, Земнухова, Кочубея, Тюленина, Красных Зарь, Рассветная, Тайгинская, Дунаевского, Пятницкого, Макаренко, жилая зона по ул. Ковальчук до пл. Калинина

В зоне теплоснабжения от ТЭЦ-5: улицы – Чапаева, Пожарского, Первомайская,Героев Революции, Шмидта, Маяковского, Физкультурная, Красный Факел, Марии Ульяновой, Тельмана, Эйхе, Заречная, Выборная, Вилюйская, Рябиновая, Ключ-Камышенское плато, Лазурная, Высоцкого, Лежена, Куприна, Есенина, Доватора, Бориса Богаткова, Гусинобродское шоссе, Толбухина, Карбышева, Липецкая, Коминтерна.

22-23 сентября

Зона теплоснабжения от ТЭЦ-2: улицы – Советская, Октябрьская, Чаплыгина, Обская, Большевистская, Зыряновская, Якушева, Декабристов, 9-го Ноября, 3-го Интернационала, Нижегородская, Садовая, Кирова, Сакко и Ванцетти, Восход, Б.Богаткова, Гурьевская, Добролюбова, Никитина, Грибоедова, Плахотного, Пермитина, до Блюхера, Титова, Ватутина, Римского-Корсакова, Выставочная, Станиславского, Костычева, Серафимовича Кировский район Новогодняя, Ватутина, Немировича — Данченко, Тульская, Сибиряков-Гвардейцев, Таймырская, Вертковская.

Зона теплоснабжения от ТЭЦ-3: улицы – Петропавловская, Станиславского, Широкая, Пархоменко, Крашенинникова, Полтавская, Пермская, Связистов, 9 гвардейской Дивизии, Мира, Бетонная, Станиславский и Юго-Западный жилмассивы.

Зона теплоснабжения от Кировской районной котельной: по улице Петухова от жилмассива Палласа до площади Сибиряков — Гвардейцев.

Зона теплоснабжения от котельной НОК: улицы – Урманова, 20 Партсъезда, Аникина, Оловозаводская, Саввы Кожевникова.

Зона теплоснабжения от ТЭЦ-4 и Калининской газовой котельной: улицы – Авиастроителей, Курчатова, Рассветная, Фадеева, Игарская ул. Объединения- Столетова – Макаренко,Дениса Давыдова, Республиканская после Театральной, Олеко Дундича, 25лет Октября, 29А,29,30, 32А,32,33,34,35,39А,40,41,42,36,37,43. Жилая зона в районе площади Калинина и Красного проспекта. Жилмассивы по улицам Деповская, Дмитрия Донского, Дачная, Жуковского, Северная, Дом ветеранов,

Зона теплоснабжения от ТЭЦ-5: улицы – Стофато, Кошурникова, Добролюбова, Журавлева, Шевченко, Толстого, Белинского, Автогенная, Грибоедова, Коммуностроевская, Крамского, Никитина, Панфиловцев, Пешеходная, Псковская, Радиотехническая,Узловая, Воинская, Гурьевская, Ленинградская, Тургенева, Чехова, Тополевая, Гаранина, 2-й пер. Панфиловцев, К.Либкхента, Пролетарская, Короленко, Бориса Богаткова, Федосеева, Московская,Кирова, Белинского, Лескова, 1-я Инская, Алтайская, Лобова, Лежена, Есенина, пр. Дзержинского, Красина, Промышленная, Шекспира, Королева, Индустриальная, Гоголя, Трикотажная, Электрозаводской проезд, Глинки, Даурская, Фрунзе, Национальная, Ползунова, Онежская, Алейская, Мичурина, Писарева, Кольцова, Достоевского, Красный проспект, Демьяна Бедного, Державина, Ермака, Ипподромкая, Карамзина, Крылова, Татарская, Некрасова, Линейная, Галущака, Кропоткина, Светлая.

24-25 сентября

Зона теплоснабжения от ТЭЦ-2: улицы – Шамшурина, Фабричная, Кубановская, Спартака, Чернышевский спуск, Прибрежная, Владимировская, Ленина, Салтыкова Щедрина, Вокзальная магистраль Комсомольский проспект, от ул. Блюхера-Титова до Новогодней-Вертковской между р. Обь и улицы Станиславского, Карла Маркса, Геодезическая, Ватутина.

Зона теплоснабжения от ТЭЦ-3: улицы – Станиславского, Вертковская, Немировича-Данченко, Степная, Троллейная, Ударная, пос. Западный и Северо-Чемской жилмассив.

Зона теплоснабжения от Кировской районной котельной: улицы – Петухова, Зорге, Палласа, Сибиряков-Гвардейцев.

Зона теплоснабжения от ТЭЦ-4 и Калининской газовой котельной: улицы – Тимирязева, Весенняя, Дмитрия Донского, Дачная, Вавилова и Квартал 39.

Зона теплоснабжения от ТЭЦ-5: улицы – Холодильная, Советская, Фрунзе, Романова, Орджоникидзе, Трудовая, Мичурина, Потанинская, Ядринцевская, Крылова, Ольги Жилиной, Карамзина, Семьи Шамшинных, Гоголя, Максима Горького, Чаплыгина, Депутатская, Каменская, 1905 года, Красноярская, Железнодорожная, Нарымская, Челюскинцев, Вокзальная магистраль, Сибирская, Ленина, проспект Димитрова, Обдорская, Енисейская, Кропоткина; жилмассивы Ельцовский, Линейный, Кропоткинский и по Красному проспекту за путепроводом.

С 26 сентября отопление появится на остальных объектах в соответствии с графиком разворота системы теплоснабжения.

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