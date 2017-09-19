В Новосибирской области вырастут расходы на ОМС

Почти на четверть планируется увеличить бюджет фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в Новосибирской области. Проект закона приняло региональное правительство.

Расходы на ОМС в Новосибирской области вырастут с 28,4 млрд рублей в 2017 году до 34,8 млрд рублей в 2018-ом. Проект бюджета территориального ФОМС одобрило региональное правительство 18 сентября. По словам директора ТФОМСа Новосибирской области Елены Ягнюковой, в 2019 году бюджет фонда предусмотрен в сумме 36,47 млрд рублей, а в 2020 году – в сумме 38,27 млрд рублей. В 2018 году на одного жителя Новосибирской области, таким образом, будет приходиться почти 12 тыс. рублей, что на 22% превысит показатель текущего года. К 2020 году регион выйдет на показатель в 13,15 тыс. рублей в год на одного застрахованного.

Из доклада директора ТФОМСА стало известно, что на оказание медпомощи в стационаре планируется выделить 47% от общего объема фонда – 15,8 млрд рублей, на амбулаторную помощь направят 12,1 млрд рублей, на дневной стационар – 2,7 млрд рублей, а на скорую помощь ожидается выделение 2,2 млрд рублей.

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