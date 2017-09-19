Пекарни становятся все более заметным игроком на рынке фудсервиса: по данным исследовательского агентства NPD, с начала 2017 года их оборот в общероссийском масштабе вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, непосредственно в Новосибирске – на 24%.

Сегмент концепций со свежим хлебом, булочками и кофе стал одним из самых динамичных на ресторанном рынке по итогам шести месяцев 2017 года, отмечают аналитики исследовательского агентства NPD.

В 2015 году оборот сегмента вырос на 4% по сравнению с 2014 годом, а в 2016-м увеличился еще на 6% к 2015-му. «В этом году по темпам прироста пекарни опередили даже фаст-фуд, чей оборот в первом полугодии вырос на 9%. При этом российский рынок фудесервиса находится в стагнации: с 2015 года индустрия не показывала прироста по обороту и трафику посетителей», — подчеркивают эксперты.

Пекарням же, наоборот, с 2015 года удается привлекать все больше гостей. Непосредственно в Новосибирске, по информации NPD, их оборот за первое полугодие 2017 года вырос на 24%. Средний чек в демократичных пекарнях города сейчас составляет 96 рублей: он увеличился вдвое, как и на общероссийском рынке в целом.

Посещаемость пекарен растет во всех крупных городах России, причем активнее за пределами двух столиц. В регионах на пекарни в первом полугодии приходилось 1,5-2% всего рынка, тогда как во всех городах-миллионниках чуть более 1%. Эксперты NPD объясняют это тем, что в Москве и Петербурге более высокая конкуренция на рынке в целом, лучше развит фаст-фуд, кофейни и участники рынка активно экспериментируют с новыми форматами.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter