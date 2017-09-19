Новому министерству Новосибирской области нашли руководителя

Исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области назначен Александр Дубовицкий, в прошлом – глава Сузунского района. Распоряжение губернатора подписано 18 сентября.

Недавно созданное на базе трех департаментов министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области может возглавить бывший глава Сузунского района Александр Дубовицкий. На пост исполняющего обязанности министра его назначил губернатор Владимир Городецкий, выказав ожидание, что накопленный опыт позволит Дубовицкому выстроить эффективную работу нового министерства.

В пресс-службе областного правительства рассказали, что сегодня новый руководитель был представлен сотрудникам департаментов лесного хозяйства, охраны животного мира, природных ресурсов и окружающей среды. Теперь кандидатура Дубовицкого и структура министерства должны пройти согласование в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

Постановление о создании на базе трех департаментов министерства природных ресурсов и экологии региона было подписано 12 сентября. В течение 15 рабочих дней со дня принятия документа на утверждение областным правительством должен быть представлен проект положения о министерстве, а также предложения по предельной штатной численности ведомства. Ранее относительно штатной численности губернатор сообщил о вероятном уменьшении числа чиновников в пределах от 5 до 10%. Отметим, что объединение департаментов произошло после недавнего громкого «лесного» скандала.

Напомним, «в целях оптимизации структуры исполнительных органов государственной власти Новосибирской области» в структуре регионального правительства были упразднены также два министерства.

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