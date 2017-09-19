В ходе аппаратного совещания правительства Новосибирской области губернатор Владимир Городецкий распорядился ускорить работы по реконструкции насосно-фильтровальной станции (НФС) в г. Куйбышеве.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий потребовал от властей г. Куйбышева не затягивать определение подрядчика для завершения реконструкции куйбышевской НФС. На текущий момент городская администрация имеет всю проектно-сметную документацию, чтобы провести конкурс для определения исполнителя последнего этапа реконструкции.

«Чем позже объявите конкурс, тем жёстче будут сроки исполнения последней стадии проекта», — обратился Городецкий к представителям администрации Куйбышева.

Ранее перед администрацией города уже была поставлена задача по завершению реконструкции стоимостью 136 млн рублей в первом квартале 2018 года, чтобы в марте питьевая вода соответствовала требованиям ГОСТа.

Напомним, строительство НФС началось еще в 2007 году. КСП Новосибирской области посчитала расходование средств неэффективным. Неизвестно куда ушедшие средства стали причиной нескольких уголовных дел. Так, заместитель главы Куйбышевского района Валерий Конев был признан виновным в халатности при реконструкции станции. Ущерб региональному бюджету от действий чиновника оценивается в 15 млн рублей. Кроме того, осуждены бывший генеральный директор подрядной строительной организации, которая вела работы, и руководитель компании, поставлявшей насосное оборудование. Бывший глава района Виктор Функ также обвиняется в превышении должностных полномочий при распределении средств. В марте этого года он подал в отставку.

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