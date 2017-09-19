Евгений Давыдович назначен председателем правления Бинбанка.

Ранее кандидатура Евгения Давыдовича была утверждена на совете директоров Бинбанка и направлена на согласование в Банк России.

ЦБ РФ согласовал кандидатуру Евгения Давыдовича, его назначение на должность председателя правления Бинбанка состоялось.



Евгений Давыдович родился 23 февраля 1974 года в Приморском крае. Банковскую карьеру начал в 1997 году в банке «Пивденный», где прошел путь от старшего экономиста отдела ценных бумаг и инвестиций до управляющего киевским филиалом. В 2003 занял пост заместителя председателя, начальника департамента обслуживания клиентов Укрсиббанка. В 2005 возглавил банк «Лидер» (входящий группу «Ренессанс Капитал») в качестве председателя правления, вошел в совет директоров кредитной организации. С 2009 года живет и работает в Москве. В январе 2015 года стал президентом ГК «Связной». 18 сентября 2017 года вступил в должность предправления Бинбанка. Женат, есть четверо детей.