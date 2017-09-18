500 тысяч за оскорбление банкира в сети

В полмиллиона рублей оценил моральный ущерб от публикаций кемеровских блоггеров председатель совета директоров «Тинькофф-Банка». Первое заседание суда назначено на 9 октября.

Предварительное заседание по иску Олега Тинькова к авторам канала NEMAGIA, блогерам Михаилу Печерскому и Алексею Псковитину состоялось сегодня 18 сентября в Центральном районном суде г. Кемерово.

История, к обсуждению которой подключились не только активные пользователи социальных сетей, но и представители деловых кругов, получила скандальный оттенок и широкую огласку после того, как в доме одного из блогеров прошли обыски, санкционированные, как утверждается в прессе, адвокатами Тинькова. Ситуация вызвала большой резонанс, ее активно комментируют другие представители сообщества, в том числе и Алексей Навальный. Общественное мнение разделилось. Вот как прокомментировал эту ситуацию в своем телеграмм-канале известный публицист Максим Кононенко: «Тут интересно вот что. Ролики «от души» сделаны хоть и с провинциальной непосредственностью, но смешно. А ролик про Тинькова — это такой прямо натужный отстой с позорными намеками, что вообще даже непонятно, кто за него заплатил».

Отметим, что видеоролик, размещенный на популярном видео хостинге и содержащий циничные комментарии не только в отношении Тинькова, но и еще целого ряда представителей власти и бизнес-сообщества, к началу сентября успел набрать несколько сот тысяч просмотров, но позже был заблокирован по требованию Роскомнадзора.

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