Предложение Минфина о двойном повышении акцизов на ГСМ в 2018 году будет сегодня вынесено на рассмотрение правительства РФ. Об этом заявил журналистам министра финансов России Антон Силуанов.

Двойное повышение акцизов в будущем году, на 50 копеек с 1 января и с 1 июля, министр финансов объяснил необходимостью дополнительных расходов на развитие дорожной сети в Крыму, Калининградской области и в других регионах страны.

«Мы действительно подготовили такое предложение, — приводит слова Антона Силуанова ТАСС, — сегодня оно будет рассматриваться на правительстве».

Напомним, что нормативы распределения доходов от акцизов на нефтепродукты изменились 1 июня 2016 года. По новым правилам эти доходы стали делиться между региональными и федеральным бюджетами в пропорции 88 и 12%, в то время, как ранее сборы от акцизов поступали в бюджеты регионов в полном объеме.

Далее, в конце 2016 года был принят закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, в том числе предусматривающих повышение акцизных ставок на автомобильный бензин и дизельное топливо. Так, размер акцизов на бензин 5-го класса с нынешних 10 130 рублей за тонну, возрастет до 10 535 в 2018 году и до 10957 в 2019-м. Акцизы на дизтопливо, соответственно, с 6 800, до 7 072 и 7 335 руб. за тонну.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter