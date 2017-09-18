Сервис позволяет через сайт Бинбанка переводить средства между клиентами любых кредитных организаций: карты отправителя и получателя могут быть выпущены любым российским банком.

«С начала года оборот Бинбанка по переводам с карты на карту вырос в 10 раз, в результате наша доля на этом рынке составила порядка 11%. Это значит, что каждый десятый перевод в стране совершается с помощью сервиса Бинбанка, – отмечает начальник отдела по развитию бизнеса Бинбанка Филипп Петров, – Учитывая высокую востребованность этой услуги, мы предоставляем возможность подключить наш сервис другим кредитным организациям, не имеющим своих решений в этой области, а также платежным агрегаторам и компаниям, желающим развивать направление онлайн-переводов».

Переводы осуществляются через сайт банка.

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