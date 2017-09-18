Сбербанк сообщает о запуске «облачного» сервиса для небольших компаний, интернет-магазинов, малых производственных предприятий. Сервис позволяет привести их деятельность в соответствие с требованиями нового федерального закона («54-ФЗ»), в том числе и для онлайн-торговли.



Сервис объединяет в одной системе продажи, закупки, склад, финансы и CRM. Владелец магазина может видеть остатки товаров по всем торговым точкам, удаленно контролировать работу продавцов. А накапливающиеся данные помогают оценить эффективность торговли.

«Мы активно развиваем линейку «облачных» небанковских сервисов для клиентов Сбербанка. С их помощью можно существенно облегчить предпринимателю ведение дел в самых разных областях. Сейчас у нас уже 19 подобных предложений — от облачной бухгалтерии до решения по управлению торговлей», — заявил директор проектов дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сергей Паршиков.

Первые три месяца пользоваться сервисом можно бесплатно. После регистрации аккаунта потребуется пройти 15-минутное интерактивное обучение. Затем можно приступать к работе: загружать каталог товаров и поставщиков, оформлять продажи. Если у бизнесмена есть интернет-магазин, он может воспользоваться возможностями интеграции.

Оператором сервиса является разработчик облачных решений для торговли – компания «МойСклад».

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