Руководитель строительной компании в Новосибирске подозревается в уклонении от уплаты налогов

 
 
налоги

Уголовное дело по статье об уклонении от уплаты налогов с организации возбуждено в отношении директора строительной компании ООО «Элестр». Об этом сообщает Следственный комитет РФ по Новосибирской области.

Следствие считает, что с января 2013 года по март 2015 работники бухгалтерии ООО «Элестр» подавали налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения о финансовом состоянии организации. Предполагается, что это делалось по указанию руководителя и с целью уклонения от уплаты налогов.

«Общая сумма уклонения от уплаты налогов составила 18 401 670 руб», — сообщается на сайте ведомства.

Расследование уголовного дела продолжается

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