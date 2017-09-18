В Новосибирске восстановлен памятник отрекшемуся императору Российской Империи Николаю II, который был разрушен вандалом. 15 сентября обновленную скульптурную группу освятил настоятель Собора Александра Невского протоиерей Александр Новопашин.

Напомним, что памятник Николаю II и цесаревичу Алексею был поврежден 1 августа. В отношении вандала было возбуждено уголовное дело. При этом Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская заявила, что это было сделано по ее запросу.

Памятник Николаю II был установлен в Новосибирске к 16 июля. Спустя два месяца он открыт повторно — после реставрации. Об этом сообщается на сайте Собора Александра Невского.

«Как в 90-х годах мы восстанавливали разрушенные большевиками храмы, так и сегодня мы восстанавливаем то, что разрушают их последыши. И это – одна из форм нашего покаяния», — сказал на церемонии освящения протоиерей Александр Новопашин.

Ранее Александр Новопашин обвинял мэра Новосибирска Анатолия Локтя, избранного от коммунистической партии, в том, что вандал решил разрушить памятник из-за его слов. Глава города ответил на эти обвинения.

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