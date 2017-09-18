Вчера в Новосибирске состоялось несколько встреч с известным писателем и общественным деятелем Дмитрием Быковым. Одна из них называлась «Россия — образы будущего». Писатель провел разговор о том, что ждет страну в ближайшее время. Помимо прочего, был поднят вопрос коммунистической идеи и ее восприятия в Новосибирске.

Говоря об образе будущего, возможного для России, Дмитрий Быков сказал, что либо случится страшная мировая война, либо страна войдет в эпоху расцвета и величия, когда новое поколение молодых интеллектуалов выйдет на общественную арену и это вызовет научный и культурный подъем.

Отвечая на вопрос зрителя из зала он описал еще один вариант: сплочение народа вокруг коммунистической идеи, а именно — вокруг возможности социального творчества, которую когда-то дал жителям страны Владимир Ленин. «Сплотиться вокруг коммунистической идеи было бы счастьем», — сказал писатель, однако отметил, что для этого необходим яркий лидер.

«Новосибирск традиционно очень «красный» город. Я вам скажу, почему, — добавил Дмитрий Быков. — Потому что это — рабочий город, промышленный, ученый. Коммунистическая идея — для тех, кто любит работать больше, чем жить. А отличительная черта новосибирцев в том, что они больше работают, чем живут. Возьмите любого местного человека с успешной карьерой. Хотя бы поколение основателей Академа. Эти люди были очень состоятельны в науке. И абсолютно несостоятельны в быту. И это правильно, и это прекрасно, потому что быт — это вонь, это тараканы. А наука — это светлые вершины. В Новосибирске всегда умели работать и никогда не умели жить. А я вам скажу, опять-таки, почему. Потому что у вас климат такой. В этом климате нельзя жить без сверхидеи, нельзя спустить ноги с кровати без нее».

Также Дмитрий Быков отметил, что значительная часть населения Сибири — это «ссыльные и каторжные», которые как раз и везли коммунистическую идею на эту территорию, где она разрушила «тухлую купеческую идиллию».

«Я знал, что я здесь найду единомышленников. Но в этом, понимаете, и беда. Что мне для того, чтобы высказать важные для меня мысли, приходится ехать в Сибирь. И это очень печально», — подытожил писатель.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter