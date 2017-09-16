Сегодня в Новосибирске проходят мероприятия для горожан, посвященные 80-летию Новосибирской области. Празднование началось еще вчера, с торжественного собрания. А сегодня и завтра оно продолжается концертами и спортивными соревнованиями.

Так, на центральных улицах города прошел забег «Кросс Наций». Возле Краеведческого музея запланирован показ фильмов новосибирских кинематографистов. А на различных площадках города проходят концерты. В том числе весь вечер в центре будет играть симфонический оркестр Новосибирской филармонии.

На одной из концертных площадок выступил губернатор Красноярского края, экс-губернатор Новосибирской области и экс-полпред в СФО Виктор Толоконский. Он исполнил песню «Вальс-бостон» и другие композиции, часть которых совместно с дочерью Еленой. А горожане танцевали под его пение.

На улице Ленина, которая последний раз в этом году выступает в качестве пешеходной, организована «Аллея 80 лет НСО». Каждый район области представляет себя отдельным стендом.

Вечером новосибирцев ожидает фейерверк. Напомним также, что в городе ограничено движение транспорта.

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