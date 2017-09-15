Православные активисты потребовали запретить прокат «Матильды» в Новосибирске

Координационный Совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей опубликовал открытое письмо, адресованное полпреду в СФО Сергею Меняйло, губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому и мэру Анатолию Локтю.



Художественный фильм «Матильда» (Россия, 2017) режиссера Алексея Учителя выйдет в прокат 26 октября. Это историческая мелодрама, которая рассказывает об отношениях балерины Матильды Кшесинской и цесаревича Николая Александровича (будущего императора Николая II).

В обращении говорится о запланированном к прокату в Новосибирске фильме «Матильда». По мнению авторов письма, выход фильма «дестабилизировал общественно-политическую ситуацию в стране и может стать прямой причиной фактического раскола общества». По информации активистов, комплексное психолого-культурологическое, юридико-лингвистическое и историческое исследование материалов фильма, которое проводилась учеными экспертами, выявило «сознательное оскорбление религиозных чувств верующих». Полный текст письма опубликован на сайте «Русское поле. Концептуальный клуб».

Письмо подписано координатором Клуба православных многодетных семей города Бердска Иваном Квасницким, руководителем Новосибирского отделения Общества «Двуглавый орёл» Евгением Цыбизовым, председателем общественной организации Центр «Семья и дети» Надеждой Артемовой и ветераном Вооруженных Сил, генерал-майором в отставке Иваном Волошиным.

Авторы письма требуют у представителей власти не допустить нарушения закона и прав граждан и отказать в прокате фильма «Матильда» в Новосибирске и Новосибирской области.

Кстати, фильм уже запрещен к показу в ряде регионов РФ, в том числе в Кемеровской области.

С предложением организовать премьеру фильма «Матильда» в Новосибирске выступала начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. Также напомним, что ранее сеть кинотеатров «АртСайнс Синема Дистрибьюшн» получила письмо от мало-известной организации «Православное государство — Святая Русь», которая позиционирует себя как православная, с требованием отказаться от показа ленты и угрозой поджога. За запрет картины борется и депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая недавно обратила внимание на разрушение памятника Николаю II в Новосибирске.

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