РПЦ получила право собственности на участок под Собором Александра Невского

Как сообщил «КС» инициатор установки памятника Сталину в Новосибирске Алексей Денисюк, в записях ЕГРН, касающихся территории Собора Александра Невского, произошли изменения.

Земельный участок Собора Александра Невского стал собственностью религиозной организации с 30 августа 2017 года. Об этом общественникам сообщили в департаменте имущества и земельных отношений Новосибирской области. Напомним, что согласно данным ЕГРН от 26 июля этого года, собственником земли являлась Новосибирская область. Но по новым данным, на которые сослались в ведомстве, участок принадлежит Новосибирской Епархии РПЦ. Алексей Денисюк, предоставивший «КС» эту информации, добавляет, что регистрация произошла через 20 дней после его обращения в прокуратуру по поводу незаконной установки на территории храма памятника отрекшемуся императору Николаю II.

Также в департаменте сослались на распоряжение правительства региона от 5 сентября 2011 года, подписанное экс-губернатором Василием Юрченко, о «безвозмездной передаче» Собора Александра Невского и его территории в собственность Новосибирской Епархии РПЦ. «Только почему-то несколько лет, с 2011 года, РПЦ не торопилась регистрировать участок, тогда как по закону право собственности возникает только с момента государственной регистрации?» — задается вопросом Алексей Денисюк.

Что касается охраны объектов культурного наследия, к которым относится Собор Александра Невского, то, согласна данным профильного управления НСО, 19 июля (то есть через три дня после открытия скульптурной группы) было выявлено, что «угрозы ухудшения состояния объекта культурного наследия в результате установки памятника не установлено».

Напомним, что памятник Сталину в Сквере Героев Революции в центре Новосибирска не был установлен как раз потому, что «на территории объекта культурного наследия ничего строить нельзя». С этим, в частности, и связано внимание инициаторов его размещения к памятнику Николаю II, который был поставлен без общественного обсуждения и без ведома мэра города.

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