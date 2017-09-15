Почетными гражданами Новосибирской области стали врач, артист и академик

На торжественном собрании, посвященном 80-летию Новосибирской области, были вручены высшие награды региона – звание «Почетный гражданин Новосибирской области». В числе награжденных заслуженный врач РФ Евгений Благитко, народный артист РФ Владимир Гусев и академик РАН Анатолий Деревянко.

Доктор медицинских наук, Заслуженный врач РФ Евгений Благитко — хирург Новосибирской областной больницы и преподаватель. Опубликовал около тресхот научных трудов, а также разработал более десятка изобретений и рацпредложений по технике хирургических вмешательств.

Народный артист России Владимир Гусев работал заведующим кафедрой народных инструментов в Дальневосточном институте искусств, художественным руководителем и главным дирижером Оркестра русских народных инструментов новосибирского радио и телевидения. Многие годы преподавал в Новосибирской консерватории. Постоянный член жюри региональных и международных музыкальных конкурсов. Автор многочисленных переложений и транскрипций для оркестра русских народных инструментов. Имеет множество наград, в том числе «Человек года» от мэрии Новосибирска и «Золотой ключ» Новосибирской филармонии, лауреат Государственной премии Новосибирской области.

Доктор исторических наук Анатолий Деревянко — научный руководитель Института археологии и этнографии СО РАН, председатель Объединенного ученого совета по гуманитарным наукам с 1983 года, лауреат Государственных премий РФ, Демидовской премии и Большой золотой медали им. М. В. Ломоносова РАН. Занимается историей и археологией, специалист по палеолиту Сибири и Дальнего Востока. Является сопредседателем Российского исторического общества.

В ходе праздничного мероприятия губернатор Владимир Городецкий выступил с докладом о развитии Новосибирской области. «Жители нашего региона всегда отличались кипучей энергией, амбициями, умением добиваться успеха даже в самых трудных условиях. Поэтому я уверен, что и в будущем Новосибирская область сохранит лидерские позиции в экономическом и социальном развитии. Для закрепления лидерских позиций мы будем создавать новую экономическую платформу на основе наукоемкой индустрии и цифровой экономики», — сказал он.

Торжественное собрание проводится для представителей власти, общественников, ветеранов и заслуженных работников. А праздники для остальных жителей региона пройдут в Новосибирске и районах области на этих выходных.

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