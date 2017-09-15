Первые лица государства поздравили Новосибирскую область с юбилеем

Сегодня отмечается 80-летие Новосибирской области. Праздничные мероприятия в регионе будут проходить все выходные. Владимир Путин и Дмитрий Медведев официально поздравили жителей области.

На сайте Кремля размещено официальное поздравление президента РФ Владимира Путина к юбилею Новосибирской области. «Эти годы стали периодом подъема экономики региона, развития социальной сферы, становления его как крупного научного и культурного центра страны», — комментирует 80-летний возраст региона президент.

«Отрадно, что заложенный вашими предшественниками потенциал сегодня приумножается», — говорится в поздравлении. Также, по словам Владимира Путина, сибиряки славятся трудолюбием и деловой хваткой, что позволяет реализовывать в НСО масштабные инициативы по поддержке предпринимательской активности и по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. Президент отметил и создание современных рабочих мест в области. «Эффективно используются возможности региона как ключевого транспортного узла Сибири для расширения межрегиональных и международных связей», — добавил он.

На сайте кабмина опубликовано поздравление с 80-летием образования Новосибирской области от лица премьер-министра РФ Дмитиря Медведева. По его словам, история региона создавалась мужественными, трудолюбивыми и талантливыми людьми. «Сегодня мощный потенциал Новосибирской области дает ей серьезные конкурентные преимущества, позволяет привлекать инвестиции в ключевые отрасли», — отмечается в поздравлении. Также премьер-министр отмечает значимость наукоемких инновационных производств, бизнес-инкубаторов и технопарков. «Это делает нашу экономику более сильной и устойчивой», — добавляет Дмитрий Медведев.

Официальное празднование 80-летия НСО началось сегодня в Новосибирске. Завтра праздник продолжится на различных площадках города и районов области.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter