Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П02 (идентификационный номер выпуска 4B020200323B001P от 10 апреля 2017 г.).

Размер выплат за пятый купонный период составил 30 960 тыс. рублей, в расчете на одну облигацию — 10,32 рубля.

Бинбанк в рамках программы биржевых облигаций объемом 200 млрд рублей разместил второй выпуск серии БО — П02 в апреле 2017 года. Объем выпуска составляет 3 млрд рублей. Срок погашения — 14 апреля 2018 года. По выпуску предусмотрено 12 купонных периодов. Процентная ставка первого купона установлена в размере 12,15% годовых.

Процентные ставки 2-12 купонов равны процентной ставке первого купона.

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