Сезон международных кинофестивалей в новосибирском центре культуры и отдыха «Победа» откроется очередным, уже третьим по счету, смотром современного швейцарского кино. В афише три художественных и один документальный фильм, все они сняты современными авторами из Тичино, южного италоязычного кантона Швейцарии. Подробнее о новом кино из страны банков, часовых мануфактур, шоколада и кино — в материале «КС».

Выбор Тичино в качестве главной идеи фестиваля швейцарского кино в России неслучаен — именно в этом швейцарском кантоне, в городе Локарно, вот уже семьдесят лет проходит международный кинофестиваль, который считается четвертым по значимости европейским кинофорумом после Канн, Венеции и Берлина. Кстати, пост президента фестиваля с 2000 года занимает Марко Солари, тоже уроженец кантона Тичино. Кураторы Локарно традиционно отличаются свежим и непредвзятым взглядом на мировой кинопроцесс и любят открывать новые имена, именно здесь обратили внимание на Стэнли Кубрика, Спайка Ли, Лисандро Алонсо, Педру Кошту, Джима Джармуша и Хон Сан Су. Организаторы феста предпочитают считать круглую дату не столько достижением, сколько стартовой точкой для выхода на новый виток развития и расширения концепции. Что в целом созвучно швейцарскому менталитету с его почтением к традициям, открытостью новому и мультикультурным подходом.

Фильм «В свободном падении», которым откроется III Фестиваль швейцарского кино в Новосибирске, впервые с успехом был представлен публике как раз в Локарно, в 2014 году. Это первая полнометражная картина молодого швейцарского режиссера, уроженца расположенного в кантоне Тичино города Лугано. После окончания Болонского университета и магистратуры в Цюрихском университете искусств Никколо Кастелли работал радиоведущим, помощником режиссера, снимал музыкальные клипы, короткий метр, документальные фильмы. «Швейцария — больше не остров посередине Европы, который так отличается от других стран. В Швейцарии следят за событиями в мире, там живут такие же люди. Поэтому тенденция в кино не столько стилистическая, сколько тематическая. Молодые режиссеры хотят рассказывать о жизни в Тичино и хотят, чтобы все знали: это сделано в Тичино», — рассказывает Никколо Кастелли с искренним энтузиазмом.

Такими же неподдельными чувствами полна и его дебютная мелодрама, рисующая картину взросления трех молодых жителей любимого Лугано. Красавицу Кьяру, которой суждены головокружительные успехи и сокрушительные ошибки, сыграла молодая успешная лыжница Лара Гут, вместе с Никколо они росли в одной деревушке.

Режиссер не ошибся, девушку явно «любит камера» и она на редкость органична в кадре. Другие герои картины — замкнутый художник граффити Эдо и скейтер Джулло. Для одного вызовом станет необходимость сделать шаг навстречу большой любви, для другого — страшный диагноз. Фильм частично основан на реальных событиях из жизни режиссера, а в ряде сцен заняты обычные подростки из Тичино.

Программу продолжит ретроспектива из двух фильмов режиссера Сильвио Солдини. Его «Хлеб и тюльпаны» 2000 года — романтическая, или даже мелодраматическая комедия о взрослой и вполне добропорядочной, но слегка рассеянной женщине.

Однажды Розальба отстала от экскурсионного автобуса и на первой попавшейся попутке уехала в Венецию, город своей мечты. Ее ждут странные встречи, неожиданные открытия, работа в ресторанчике, пение под аккордеон и новая любовь.

История приобретает детективный оттенок, когда муж пускается на поиски беглянки. Удивительно душевное, атмосферное и гуманное кино, которое в лишний раз напоминает: путь к себе можно начать в любом возрасте. Картина отмечена рядом фестивальных наград, а в России впервые была показана на XXII ММКФ.

Вторая работа режиссера, которую увидит новосибирская публика — документальный портрет библиофилов-художников Альберто Казираги и Йозефа Вайса. Лента «Река всегда права» становится окном в мир рафинированных эстетов, посвятивших жизнь традиционным техникам аналоговой печати на станках едва ли не гутенберговских времен. Они читают стихи, посвящают зрителей в тончайшие детали своего возвышенного и неспешного, почти медитативного мастерства, музицируют и размышляют о сущности искусства. На наш взгляд, фильм стоит посмотреть всем любителям прекрасного, особенно тем, кто связан с книгами, шрифтами, полиграфией и дизайном. И задуматься о том, что качество важней количества, а бездумная погоня за новыми технологиями сама по себе не гарантирует художнику актуальности.

И, наконец, для торжественного закрытия 22 сентября организаторы приберегли драму Эрика Бернаскони «Синестезия». Главной движущей силой сюжета становится слепой рок, способный разрушить самое безоблачное счастье и внести коррективы в самые разумные планы тридцатилетнего Алана и близких ему людей: жены, любовницы и друга…

В качестве почетных гостей в Новосибирск прибудут посол Швейцарии в России Ив Россье и руководитель отдела культуры Посольства Швейцарии в России Елена Наумова, а также бренд-менеджер Vacheron Constantin в России Николя Дефлер. Продолжением фестивальных показов станет выставка работ культового американского фотографа-документалиста Стива Маккарри, который прославился уникальным подходом к отображению реальности. Швейцарский часовой дом Vacheron Constantin предложил ему запечатлеть в разных уголках мира неповторимые пейзажи, полные романтики странствий.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Дарья Жижимова, директор по связям с общественностью компании «Женева»:

— Искусство — такая же важная тема для нас, как и сами часы. Мы рассматриваем часовое мастерство как еще одну грань искусства, будь то кино, фотография, музыка или живопись. Именно поэтому для нас так важно сотрудничество и поддержание городских качественных проектов, которые с таким умением воплощает в жизнь Центр культуры и отдыха «Победа». Швейцарское кино необычно, это целая смесь культур, менталитетов и красок, но мы уверены, что каждый зритель сможет найти в лентах что-то свое и на минутку проникнуться атмосферой Швейцарии, уникальной страны, с которой нам посчастливилось работать на протяжении уже почти 20 лет. Ну а выставка Стива Маккарри — как комплимент всем любителям прекрасного. Приятного просмотра и до встречи в «Победе»!

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