Прокуратура проверила батутный центр в Новосибирске

Прокуратура Новосибирской области сообщает о результатах проверки в спортивном центре «Eversi» (ООО «Скайзон»), которая была организована после появления информации о травмировании детей при занятиях на батутах.

Прокурорская проверка выявила, что руководство спортивного центра нарушает законодательство о защите прав потребителей. «В нарушение требований закона руководство спортивного центра в условиях договора на предоставление услуг по прыжкам на батутах указывало, что снимает с себя ответственность за причинение вреда здоровью, полученному вследствие выполнения упражнений на спортивных снарядах», — говорится на сайте ведомства.

Также отмечается, что в договор включено условие, по которому потребитель услуг не вправе требовать от спортивного центра какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда причиненного здоровью.

В отношении руководителя организации было возбуждено дело об административном правонарушении по статье о нарушении прав потребителей. Также прокуратура потребовала устранить нарушения. В итоге договор публичной оферты приведен в соответствие с действующим законодательством, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, директор ООО «Скайзон» признан виновным в совершении правонарушения и привлечен к административной ответственности.

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