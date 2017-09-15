Редакция «Континент Сибирь» совместно с Агентством инвестиционного развития Новосибирской области продолжает цикл материалов, задачей которых является анализ инвестиционного потенциала различных районов НСО. В каждом из выпусков рубрики мы будем оценивать тот или иной район области, выявляя его сильные и слабые стороны с точки зрения привлечения вложений, формируя таким образом Инвестиционный атлас НСО. Во втором выпуске цикла публикаций мы рассмотрим Сузунский район.

Сузунский район расположен на юго-востоке Новосибирской области. Граничит с Ордынским, Искитимским и Черепановским районами, а также Алтайским краем. Расстояние до областного центра — менее 200 км. Территория района — 4,7 тыс. кв. км, в том числе: земли сельхозназначения — 268 тыс. га, из них используются под пашни 135 тыс. га; земли лесного фонда — 218 тыс. га; водный фонд — 3,4 тыс. га. На 1 января 2017 г. в районе постоянно проживает 32,3 тыс. человек, из них порядка 50% населения в трудоспособном возрасте.

Знакомство с территорией

Сузунский район Новосибирской области уникален значительными лесными ресурсами, запасы которых на 2017 год оцениваются в 32 млн куб. м, а также крупными месторождениями нерудных полезных ископаемых, в том числе сапропеля (2000,0 тыс. т), кирпичных суглинков (1723 тыс. т), строительных песков (5543 тыс. т), строительного камня (178 тыс. т). Близость к областному центру, развитая транспортная инфраструктура — протяженность автомобильных дорог более 860 км, из них около 60% с твердым покрытием — делают эту территорию одной из наиболее привлекательных для реализации инвестиционных проектов в таких сферах, как добыча сырья и производство строительных материалов, заготовка и глубокая переработка древесины. Водные ресурсы района, представленные многочисленными озерами и бассейном Оби, богаты промысловыми породами рыб. Уникальный природный ландшафт района, живописные берега и многочисленные водоемы снискали ему широкую славу одного из популярных центров активного отдыха среди рыболовов, охотников и натуралистов.

Сельское хозяйство

Одно из важнейших направлений экономики района — сельскохозяйственный сектор. Сегодня он дает около 25% ВПП района. По итогам 2016 года, объем производства во всех категориях хозяйств составил 2,583 млрд рублей, притом, что количество занятых в этом секторе не превышает 26% от всего работающего населения района. Общий годовой прирост объемов производства аграрной продукции за три года — 14%. Поголовье крупного рогатого скота, по итогам 2016 года, составило 22,4 тыс. голов. Наличие собственной переработки, развитая розничная сеть и доходы населения, демонстрирующие стабильный рост на протяжении последних трех лет, обуславливают ежегодное увеличение оборота розничной торговли, превысившего по итогам минувшего года 3 млрд рублей. Значительная часть этого оборота, порядка 50%, приходится на долю предприятий малого бизнеса.

Александр Дубовицкий,

глава Сузунского района Новосибирской области:

— У района есть потенциал, который необходимо активнее использовать. Это наличие трудовых ресурсов, свободных незастроенных земель, незадействованных площадей, богатые водные ресурсы и животный мир, богатое историческое прошлое. Особого внимания заслуживает сосновый бор Сузунского района, расположенный более чем на половине всей территории района. Одна из крупнейших в Новосибирской области лесосырьевая база призвана привлечь в район инвесторов, способных создать на территории района высокотехнологичное производство.

Одними из задач, требующих безотлагательного решения, являются формирование и развитие туристско-рекреационного кластера, интегрированного в экономику Сузунского района. Я уверен, что во взаимодействии с Агентством инвестиционного развития мы сможем добиться ощутимых результатов и обеспечить динамичное развитие района. Ждем интересных предложений от надежных партнеров.

Высокий промышленный потенциал

Особенность района — диверсифицированная промышленность

Промышленный сектор Сузунского района в значительной степени диверсифицирован. Наравне с переработчиками традиционной для сельских территорий аграрной продукции, активно развиваются другие направления производства — фармацевтическая продукция, строительные и отделочные материалы, производство пластмасс, мебельное производство, заготовка и обработка древесины.

Увеличение ежегодных объемов промышленного производства с 2014 года составило порядка 27% и на сегодня превысило 3 млрд руб. Значительная часть приходится на крупные и средние предприятия и организации.

Флагманы развития

ПФК «Обновление»

Говоря о знаковых предприятиях района, нельзя не упомянуть производственно-фармацевтическую компанию «Обновление», специализирующуюся на производстве лекарственных препаратов и медикаментов, поступающих в аптеки региона под собственной торговой маркой. Производство российских лекарств и профилактических средств повседневного спроса: парацетамол, аскорбиновая кислота, настойка валерианы (у нас на территории выпускают йод, борную кислоту, перманганат калия, бриллиант зеленый) — именно на этом в первую очередь специализируется предприятие. Речь идет о простых и привычных средствах, которые обычно имеются в домашней аптечке.

АО «Эффект»

Химпром представлен в районе переработчиком пластмасс АО «Эффект». Предприятие с более чем 20-летним опытом сегодня производит пластмассовые изделия бытового и промышленного назначения, а также товары для детей.

ООО «Добродар»

Одним из ключевых игроков пищевой индустрии района является торгово-производственная компания ООО «Добродар». Предприятие работает с 2001 года. И сегодня это известный на региональном рынке производитель мясных полуфабрикатов. Пельмени, вареники, блинчики, произведенные из натурального сырья, оценили не только сузунцы, но и жители областного центра, где у компании работают несколько магазинов.

ЗАО «Сузунские деликатесы»

Другой мясопереработчик — ЗАО «Сузунские деликатесы» — также может похвастаться уже почти 20-летней историей. Строго придерживаясь государственных стандартов производства, компания зарекомендовала себя как ответственный производитель. Продукция предприятия из Сузуна прочно завоевала репутацию как на внутреннем, так и на региональном рынках.

Инвестиционный потенциал района

В настоящий момент в районе реализуется более полутора десятка инвестиционных проектов в таких отраслях, как сельское хозяйство, промышленность, туризм. Еще столько же проектов в перспективных планах территории на ближайшие годы. Так, только по животноводческому направлению, по итогам их реализации, планируется увеличение численности КРС почти на 3 тыс. голов. Суммарный объем инвестиций в реализуемые и перспективные проекты приближается к отметке 2 млрд руб.

Также в перечне предлагаемых сегодня к реализации на территории района инвестиционных проектов — создание парка водного туризма «Обинушка», создание сети придорожного сервиса, гостиничного комплекса, строительство высокотехнологичного предприятия по глубокой переработке древесины, строительство ВПП для легкомоторной авиации и ВПА для гидросамолетов.

На перспективу — объем предполагаемых инвестиционных вложений в экономику Сузунского района в ближайшие пять лет составит около 5,5 млрд рублей. Это даст увеличение налоговых сборов более чем на 100 млн, в том числе сборов по НДФЛ — на 60 млн рублей. Приоритетными для района остаются три ключевых направления: сельское хозяйство, туризм, промышленный сектор.

Отрасли, выгодные для инвестиций

Переработка древесины

Наличие собственной сырьевой базы — одно из основных условий бурного развития лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий. Несмотря на большое количество предприятий района, работающих сегодня в этой сфере, потенциал отрасли все еще огромен. Приоритет отдается инвесторам, нацеленным на глубокую переработку древесины и развитие инновационного направления древесно-полимерных, композиционных строительных материалов.

Александр Зырянов,

генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области:

— Сузунскому району мы отводим заметное место в работе по инвестиционному развитию территорий области. Агентству хорошо известен потенциал района, мы активно взаимодействуем с его руководством и бизнес-сообществом в части поддержки инвестиционных инициатив, сформированных здесь.

Характерная особенность Сузунского района — наличие развитых промышленных предприятий целого ряда отраслей. Многие из них уже сегодня занимают прочные позиции на региональном рынке. Сузунский район — территория, которая давно, активно и системно ведет работу по раскрытию туристического потенциала. Это одно из важнейших перспективных направлений развития района. Еще один важный момент: мы видим большие перспективы в объединении возможностей Сузунского района с потенциалом соседних территорий — Маслянинского и Черепановского районов. В перспективе здесь возможна реализация крупных инфраструктурных проектов в сфере промышленности, агропереработки, логистики, туризма и др., способных сформировать мощный узел экономической активности в восточной части Новосибирской области.

Мясопереработка

В районе созданы все условия для дальнейшего развития этого направления. Учитывая активные инвестиции в увеличение поголовья и создание новых животноводческих хозяйств, мясопереработчики в самой ближайшей перспективе не будут испытывать недостатка в основном сырье. Уже в текущем году завершается строительство и расширение мест содержания КРС и поголовья свиней в целом ряде хозяйств: ЗАО «Шарчинское», ЗАО «Боровское», ООО «Шипуновское», ООО «Болтовское», КФХ «Золушка».

Туризм

Сузунский район обладает заметным количеством историко-культурных памятников времен начала освоения Западной Сибири, связанных с эпохой правления Екатерины II. Одним из таких главных центров притяжения регионального туризма призван стать открывшийся в Сузуне музейно-туристический комплекс «Сузун-завод. Монетный двор». В состав комплекса входят музей «Дом и контора управляющего», экспозиция «Медеплавильный завод», расположенная в здании единственного сохранившегося заводского цеха, а также музей «Монетный двор», где выставлены модели станков для производства монеты XVIII–XIX веков. Экспозиции рассчитаны на показ подлинных предметов и рассказ об истории завода, оснащены специальными интерактивными зонами, где посетитель может соприкоснуться с реальной историей и почувствовать себя заводским рабочим или служащим XVIII–XIX веков.

Готовые площадки для инвесторов

В пределах районного поселка Сузун расположены сразу несколько привлекательных инвестиционных площадок различной площади, обеспеченности инфраструктурой и различных форм собственности. Крупнейшая из них, площадью свыше 50 га — площадка под создание лесообрабатывающего комплекса, расположена в непосредственной близости от железной дороги и главных транспортных магистралей. Вблизи участка имеется железнодорожный тупик. Категория участка — земли населенных пунктов.

Кроме того, также вблизи райцентра существуют инвестиционные площадки, готовые уже завтра принять собственников или арендаторов. Это имущественные комплексы с земельными участками, расположенные в непосредственной близости от железнодорожной станции, обеспеченные водоснабжением, энергетическими и тепловыми мощностями. Эти мощности могут быть задействованы в производстве и переработке мясных продуктов. Большинство площадок (от 2,5 до 11 га) имеют производственные цеха, хозяйственные постройки, животноводческие и служебно-бытовые помещения.