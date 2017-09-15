В Новосибирской области продолжают активно разворачиваться события вокруг концессионного соглашения на строительство мусоросортировочных комплексов. Центральный районный суд Новосибирска зарегистрировал иск об отмене концессионного соглашения, состоялось первое заседание экспертной группы по этому вопросу, а депутаты Заксобрания пока отказались от своего намерения обращаться по поводу концессии к губернатору. Все это происходит на фоне приостановки реализации проекта по формированию современной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

В начале недели в центральный районный суд Новосибирска поступил иск с требованием отменить действие «мусорной» концессии. Истцом выступило НРОО «Сибирский правовой центр защиты прав потребителей», а ответчиками — новосибирское правительство и, собственно, компания, с которой заключено соглашение. В качестве третьих лиц привлечены Заксобрание Новосибирской области и прокуратура. Из материалов дела следует, что предварительное заседание пройдет 1 ноября.

Уже 12 сентября в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) состоялось первое заседание экспертной группы по эколого-технологическим аспектам системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе. Напомним, что для решения проблемы с обращением ТКО в Новосибирской области в правительстве для реализации концессионного соглашения с ООО «Экология-Новосибирск» было решено создать дополнительные рабочие группы по следующим направлениям: экологическое, технологическое, финансовый аудит, а также по направлению социальных и бюджетных рисков. Впрочем, саму реализацию проекта при этом остановили.

В обсуждении приняли участие заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, представители правительства Новосибирской области, департамента по тарифам Новосибирской области, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, депутатского корпуса, эксперты и общественники. Прежде всего, заседание было посвящено рассмотрению альтернативных проектов инициативе ООО «Экология-Новосибирск» способов обращения с ТКО. На мероприятии также выступили директор ООО Спецзавод «Квант» Тимофей Федоров с проектом строительства мусоросжигающего завода, директор ЗАО «Мусороперерабатывающий завод №2» Евгений Иванченко.

Впрочем, ряду общественников и депутатов это мероприятие очень не понравилось. «Заседание продолжалось три часа без перерыва. Иногда депутатам не давали слово (его приходилось брать «силой»), постоянно одергивали, прерывали. Обсуждение в конце быстро свернули, так как ситуация стала выходить у замгубернатора из-под контроля. Депутат Новосибирского горсовета Наталья Пинус зачитала открытое письмо губернатору Владимиру Городецкому, в котором говорится о полной нецелесообразности в таком стиле обсуждать что угодно, только не концессию. В обращении предложено перейти к конкретному обсуждению механизма расторжения этой концессии, предложено создать на паритетных началах другую рабочую группу по выработке новой экономической и технологической модели этой мусорной концессии», — написал на своей странице в Facebook глава новосибирского отделения «Партии Прогресса» Андрей Гладченко.

Депутат Совета депутатов Новосибирска Наталья Пинус вообще призвала подписать открытое письмо, в котором говорится о нецелесообразности создания экспертных групп и необходимости расторжения концессионного соглашения.

Резко высказались против такого формата обсуждения и главный противник концессии в областном парламенте зампредседателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания Новосибирской области, председатель рабочей группы по работе с концессионным соглашением, заключенным на строительство двух мусоросортировочных заводов Вадим Агеенко. «Подгруппы, которые создал Сергей Семка после принятия решения об отсрочке, ничего не дадут. Нас сегодня втянули в обсуждение искусственно. Идет затягивание времени, мы это прекрасно понимаем. При этом нам толком слова никто не дал сказать. Нас тормозили, когда мы задавали вопросы. Надо расторгать соглашение, выходить на нулевой вариант. Я уверен, мы организуем свои депутатские слушания с привлечением специалистов», — заявил зампред строительного комитета ЗС НСО. Расторгать, по его словам, необходимо, потому что внести какие-либо поправки, касающиеся объема мусора или тарифов, не позволит УФАС, так как это касается существенных условий концессии.

Депутат Заксобрания НСО Ирина Диденко заметила, что совершенно непонятным оказался принцип формирования рассматриваемой экспертной группы, кроме того, участники мероприятия предварительно не получили материалов. Также она в очередной раз обратила внимание на проблему с оборудованием, которое планирует закупить ООО «Экология-Новосибирск». Из ответов главного инженера ООО «Экология-Новосибирск» Вячеслава Козлова она сделала вывод, что это американское оборудование ни на одном предприятии как в России, так и за рубежом до сих пор не использовалось.

Свои претензии депутаты также высказали и на заседании профильного комитета, которое прошло на следующий день после совещания экспертной группы, 13 сентября.

Впрочем, на заседании состоялось другое событие — председатель комитета Евгений Покровский предложил перенести рассмотрение обращения к губернатору на следующее заседание комитета, которое состоится 11 октября. Такой шаг парламентарий объяснил просьбой губернатора. «Владимир Филиппович обратился к руководству Заксобрания с просьбой, чтобы перед рассмотрением этого вопроса включилась в работу так называемая экспертная группа из состава трех комиссий, которая подробно рассмотрит на своих заседаниях еще раз вопросы, связанные с концессией, — пояснил Евгений Покровский. — Тем самым этот вопрос хотелось бы перенести на следующее заседание комитета».

При этом он рассказал, что обращение содержало замечания по поводу расположения комплексов, объемов загрузки предприятий, тарификации и подбору оборудования, но непосредственно о расторжении соглашения речи не шло: «Резюме обращения таково — не пересмотреть условия, а подойти к решению этого вопроса и прежде всего представленных замечаний более конкретно».

Стоит заметить, что члены комитета поддержали это предложение. Воздержался только Вадим Агеенко. «Если, конечно, сам губернатор обратился, то можно послушать вместе с экспертами. Но лично я воздержусь от голосования, так как не вижу в этом никакого смысла. Если комитет проголосует «за», я подчинюсь, но мнение на этот счет у меня останется свое», — прокомментировал свое решение депутат.

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