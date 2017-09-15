Ушли в отставку заместитель губернатора Томской области по социальной политике Чингис Акатаев и по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Михаил Сонькин. Это произошло, поскольку закончился срок их служебных контрактов.

Как сообщила пресс-служба Томской области, и.о. губернатора региона Сергей Жвачкин принял отставку своих замов сегодня. Кстати, на выборах 10 сентября он был снова выбран главой региона, однако церемония инаугурации состоится только 18 сентября (перенесена с 15).

Покидая пост, Чингис Акатаев отметил, что в дальнейшем планирует работать в других направлениях. А Михаил Сонькин, наоборот, что, несмотря на отставку, остается в команде губернатора.

Чингис Акатаев был вице-губернатором Томской области с 2012 года. До этого являлся депутатом регионального парламента.

Михаил Сонькин работал в должности заместителя главы региона с 2014 года. Ранее был проректором Томского политехнического университета по научной работе и инновациям, а до этого возглавлял группу компаний «Инком» (разработка и внедрение систем обмена данными с подвижными и труднодоступными объектами).

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